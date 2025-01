Tesla : chute historique de 70% des profits au dernier trimestre 2024

Les résultats financiers de Tesla pour le dernier trimestre 2024 marquent un tournant historique pour le constructeur automobile, avec une chute spectaculaire de ses profits qui soulève de nombreuses questions sur l'avenir du leader de la voiture électrique. Entre concurrence chinoise acharnée et projets ambitieux, l'entreprise d'Elon Musk traverse une période charnière qui mérite notre attention, d'autant plus que ses choix technologiques influencent régulièrement l'industrie automobile dans son ensemble.

Des résultats financiers préoccupants

Le quatrième trimestre 2024 s'est révélé particulièrement difficile pour Tesla, avec un bénéfice net de 2,3 milliards de dollars, soit une baisse vertigineuse de 70% par rapport à la même période en 2023. Le chiffre d'affaires n'a progressé que de 1,9% pour atteindre 25,7 milliards de dollars, bien en-deçà des 27,26 milliards attendus par les analystes. Plus inquiétant encore, Tesla enregistre sa première baisse annuelle des ventes depuis plus d'une décennie, avec un recul de 1,1% des livraisons en 2024. Cette situation s'explique notamment par la dépendance de Tesla aux crédits réglementaires, qui représentent désormais près d'un quart de ses profits trimestriels (692 millions de dollars au Q4). Un modèle économique qui pourrait être menacé par les nouvelles orientations politiques de l'administration Trump, bien qu'Elon Musk en fasse partie.

La concurrence chinoise bouleverse le marché

Le marché chinois, autrefois terre de conquête pour Tesla, devient progressivement son talon d'Achille. Les constructeurs locaux comme BYD ou XPeng inondent le marché avec des véhicules électriques innovants et plus abordables, forçant Tesla à multiplier les baisses de prix pour rester compétitif. Cette guerre des prix impacte directement les marges du constructeur américain.



Face à cette pression, Tesla mise sur l'optimisation de ses coûts de production, désormais ramenés sous les 35 000 dollars par véhicule. Une performance qui s'accompagne de la promesse d'un nouveau modèle plus abordable, dont la production devrait débuter au premier semestre 2025.

Des projets ambitieux pour rebondir

Malgré ces difficultés, Tesla ne reste pas inactif et prépare plusieurs projets d'envergure. Le constructeur poursuit le développement de sa conduite autonome, avec plus de 3 milliards de miles parcourus en mode "Full Self-Driving Supervised". Le Cybertruck commence sa montée en puissance, et devrait bientôt bénéficier du crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars.



La firme d'Elon Musk mise également sur son projet de robotaxi, le Cybercab, annoncé à 30 000 dollars pour 2026. Un projet qui pourrait révolutionner la mobilité urbaine, même si le calendrier semble ambitieux. Tesla a également dévoilé son nouveau cluster de calcul "Cortex" composé de 50 000 GPU, démontrant sa volonté de rester à la pointe de l'innovation technologique.