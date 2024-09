Le Tesla Cybertruck est lancé : versions, prix et autonomie

Après des années de retard, le PDG de Tesla, Elon Musk (encore lui), a profité d'un mini évènement pour montrer sur scène cette nuit afin de remettre en mains propres le premier lot de Cybertruck à leurs nouveaux propriétaires à la Tesla Gigafactory à Austin, au Texas. Dans le même temps, l'entreprise a annoncé le prix de ce drôle de véhicule électrique. Les acheteurs sont prévenus, les tarifs vont de 60 990 $ à 100 000 $, avant réduction. L'entreprise a lancé un configurateur en ligne pour ceux qui souhaitent passer une commande.

Les différentes versions du Cybertruck

Entrée de gamme

Attendu de longue date, sa présentation remontant à novembre 2019, le Cybertruck n'est pas aussi abordable qu'espéré. Pour le moment, la version d'entrée de gamme du Cybertruck est la traction arrière à moteur unique à 60 990 $. Elle offrira une autonomie estimée à 400 km et une vitesse de 0 à 100 en 6,5 secondes. Tout cela pour une livraison d'ici fin 2024.

Milieu de gamme

Le modèle de milieu de gamme est la version à transmission intégrale à 79 990 dollars, avec des moteurs électriques sur chaque essieu. Il pèse pratiquement 3 tonnes, soit un peu moins que le Rivian R1S et le Hummer EV, ses plus proches concurrents.



Ce modèle offrira une autonomie de 545 km, un temps plus respectable de 4,1 secondes de 0 à 100 et 600 ch. Sa capacité de remorquage de 5 tonnes est un peu plus élevée que le maximum du Ford Lighting XLT, mais moins que le chiffre de 6,35 tonnes cité par Musk en 2019.

Haut de gamme

Pour 99 990 dollars, vous pouvez acheter le modèle haut de gamme Cyberbeast. Le Cyberbeast est équipé de trois moteurs électriques qui lui confèrent une traction intégrale, une autonomie de 515 km, un temps de 2,6 secondes pour le 0 à 100, une vitesse de pointe de 210 km/h, 845 chevaux et un couple énorme. Malgré ces caractéristiques impressionnantes, le Cyberbeast reste soumis à la même limite de remorquage de 5 tonnes que le modèle de base. Le poids est de 3 103 kg.



Le Cyberbeast et sa version à traction intégrale pourront transporter 3 426 litres de marchandises et accueillir cinq passagers adultes.



Côté sécurité, Musk assure qu'il est quasiment impossible de retourner la voiture en cas d'accident.

Dimensions et intérieur

Cet éléphant est véritablement gigantesque avec ses 5,68 mètres de long et 2,41 mètres de large. Malgré tout, c'est une ballerine d'après Musk grâce aux quatre roues directrices. Le tout bien aidé par la direction steer-by-wire, un plus par rapport aux Tesla Model S et Model X qui partagent le même volant Yoke.

À l'intérieur, c'est zen, très zen. On ne retrouve aucun commodo au volant, mais un grand écran central de 18,5 pouces à l'horizontal. Un second écran se trouve à l’arrière, avec une diagonale de 9,4 pouces pour les passagers.

Tesla oblige, le toit est totalement vitré, les haut-parleurs sont disséminés un peu partout et deux chargeurs induction logent dans la console centrale.

Recharge

La gamme Cybertruck est compatible avec le réseau de superchargeurs de Tesla et peut accepter jusqu'à 250 kW maximum, ce qui permet d'ajouter 205 km d'autonomie en 15 minutes de charge.

Mais le plus surprenant, c'est la capacité du Cybertruck à recharger une autre voiture !

Une voiture blindée

L'événement de jeudi intervient près de quatre ans après la présentation initiale du Cybertruck. Si vous vous rappelez du raté concernant la solidité des vitres, Musk a recommencé en tirant sur son véhicule. Cette fois, tout est resté intact.



Le test de bris de vitres n'était pas la seule cascade comparative de la journée. Musk a dépoussiéré deux classiques de l'événement de présentation de 2019 : une course de dragster avec une Porsche 911 (cette fois avec le Cybertruck transportant une deuxième Porsche), et un concours de remorquage entre le Cybertruck et divers autres pickups EV et ICE légers et moyens. Comme on pouvait s'y attendre, le véhicule de Tesla a facilement surpassé tous ses concurrents dans chacun des tests organisés par Tesla.

Beats a Porsche 911 while towing a 911

pic.twitter.com/4YdS1tKQse — Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2023

Côté marketing, l'entreprise en a fait des tonnes avec des produits dérivés en pagaille. La firme a même lancé un Cyberquad de taille enfant.

Acheter le Cybertruck

Les modèles AWD et Cyberbeast sont actuellement disponibles sur le site web américain de Tesla (pas la version d'entrée de gamme), mais les acheteurs potentiels devront verser un acompte de 250 dollars entièrement remboursable au moment de la commande.



Les prix annoncés jeudi sont nettement plus élevés que la fourchette de prix de 50 000 dollars annoncée par le fantasque milliardaire au départ. À titre de comparaison, la Ford F-150 Lightning se vend actuellement à partir de 52 000 dollars. Le R1S de Rivian, plus proche du Cybertruck, est vendu à partir de 79 500 $.



Rappelons que CarPlay n'est pas disponible, mais Tesla a récemment intégré Apple Music.