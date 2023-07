Le Cybertruck fait ses débuts : première production réussie au Texas dans une usine Tesla

Annoncé en 2019 par Elon Musk, le Cybertruck de Tesla agite la curiosité des fans de la marque depuis plusieurs années. Si nous n'avons toujours pas de date précise de disponibilité sur le marché mondial, les choses semblent commencer à avancer d'après un récent tweet de Musk ! Le futur véhicule réputé pour sa durabilité, sa performance et son autonomie devrait bientôt débarquer.

Le Cybertruck est sur le bon chemin

Après plusieurs années d'attente et de retards conséquents, le Cybertruck de Tesla semble finalement prêt à être expédié aux consommateurs. La première unité de ce véhicule futuriste a récemment quitté l'usine Giga Texas de Tesla à Austin, signe de l'approche imminente de la production de masse. Le modèle Cybertruck qui a été présenté pourrait être une version de production destinée à aider la société à déterminer la méthode la plus efficace pour produire le véhicule à grande échelle. La diffusion par Tesla d'une image d'un Cybertruck fini indique que le véhicule est sur la bonne voie pour respecter les derniers délais fixés par Elon Musk.



Le CEO de Tesla avait précédemment annoncé que la production en masse de Cybertrucks devrait commencer en 2024, avec une production limitée qui pourrait commencer "quelque part cet été". Cela s'inscrit dans le calendrier d'un événement de livraison de Cybertruck annoncé aux investisseurs, qui devrait se dérouler au troisième trimestre de 2023.

La production du Cybertruck a demandé du temps pour établir la ligne de fabrication en raison de ses techniques de fabrication complexes qu'elle implique. Ajoutez à cela des problèmes répétés liés à la nouvelle batterie 4680 de Tesla et il n'est pas surprenant que le véhicule ait pris du retard par rapport à l'objectif de sortie initial de 2021.



En termes de coût, le prix initial annoncé du Cybertruck était de 39 900 $ pour le modèle mono-moteur et de 70 000 $ pour le modèle tri-moteur. Cependant, Tesla a précisé qu'il n'avait pas encore décidé du prix final du Cybertruck. Ce facteur, ainsi que la question de savoir si le véhicule sera en mesure de respecter les nouvelles échéances, reste à voir.

Le départ du premier Cybertruck de l'usine de Tesla marque néanmoins une étape importante pour la société. Le véhicule a été l'un des produits les plus attendus de Tesla depuis son annonce en 2019, son arrivée pourrait signifier le début d'une nouvelle ère pour les véhicules électriques et le transport personnel. En dépit des défis, l'enthousiasme du public et des investisseurs pour le Cybertruck de Tesla ne semble pas avoir diminué.