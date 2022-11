Tesla redessine la Model 3 2023 pour réduire les coûts de production

D'après les dernières rumeurs, Tesla travaille sur une nouvelle conception de la Model 3, dont le nom de code est "Highland". L'objectif de l'entreprise serait de réduire la complexité et le nombre de composants nécessaires à la production de la berline. La refonte pourrait inclure des modifications de l'extérieur de la voiture et des performances du groupe motopropulseur. Le projet s'appuierait également sur la refonte de la Model S de 2021. Toutefois, on ignore si la Model 3 redessinée sera équipée du demi-volant controversé que l'on retrouve sur sa sœur plus chère.

Une nouvelle Model 3 arrive l'an prochain

Reuters rapporte que la Gigafactory de Tesla à Shanghai commencera à produire la nouvelle Model 3 au cours du troisième trimestre de 2023. L'usine de Fremont fabriquera également la berline redessinée au même moment. On ne sait pas exactement combien Tesla compte économiser sur la nouvelle Model 3, ni si l'entreprise répercutera ces économies sur les consommateurs. Tesla réalise actuellement un bénéfice d'environ 9 500 dollars pour chaque voiture qu'elle produit. Reuters ne mentionne pas non plus si le rafraîchissement sera doté des batteries 4680 cellules de nouvelle génération du constructeur automobile. En 2020, Elon Musk a expliqué que la nouvelle conception de la batterie permettrait à Tesla de produire une voiture électrique de 25 000 dollars en trois ans, un éventuelle Model 1.

On peut supposer que même si le calendrier de 2023 est exact, il pourrait être sujet à des changements. Reuters s'est pas mal trompé sur Tesla récemment, et ce n'est pas comme si l'entreprise américaine était connue pour respecter les délais non plus. Lorsque le constructeur automobile a annoncé pour la première fois le Cybertruck, par exemple, Elon Musk a déclaré que la production en série commencerait en 2021. Cette date a d'abord été reportée à 2022, puis à 2023.