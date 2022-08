Le réseau Starlink disponible sur smartphone et dans les Tesla dès 2023

Starlink sur smartphone et dans les Tesla, c'est pour 2023 ! Elon Musk a validé l'information lui-même sur Twitter, comme il en a l'habitude. Un réseau qui devrait se déployer dans le monde entier, l'un des grands avantages du réseau satellite.

Starlink arrive sur nos smartphones

Initialement prévu pour les foyers qui ne peuvent pas accéder à la fibre optique, le réseau satellite Starlink d'Elon Musk va bientôt prendre une nouvelle dimension. Comme il l'a confirmé en personne via Twitter, son réseau social préféré, Starlink V2 sera disponible l'année prochaine, en 2023.



Avec un nombre suffisant de satellites en orbite autour de la terre, Starlink va enfin pouvoir fonctionner sur les smartphones du monde entier. Une nouveauté qui devrait démocratiser le service et surtout attirer de nouveaux clients. Après être venu concurrencer la fibre optique, Elon Musk veut maintenant embêter la 4G/5G. Un partenariat avec le géant américain T-Mobile vient d'ailleurs d'être conclu en ce sens.

Mais ce n'est pas tout. Lors d'une session questions/réponses sous le tweet, le milliardaire a également indiqué que les voitures Tesla pourront elles aussi se connecter à Starlink. Bien évidemment, le but n'est pas d'avoir une connexion ultra-rapide dans son véhicule mais simplement d'être connecté en permanence, que l'on soit dans un tunnel, un parking sous-terrain ou au beau milieu de nulle part.



Attention tout de même, vous commencez à connaître Elon Musk et ses prises de parole parfois un peu trop ambitieuses. Il faudra bien sûr attendre de voir si le service est bien opérationnel en 2023 et surtout, si son positionnement tarifaire est intéressant. L'offre française de base a récemment évolué, et elle n'est pas du goût de tout le monde.