Twitter poursuit Elon Musk en justice pour le forcer à racheter le réseau social

L'histoire a fait un buzz dans tous les médias, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde a déclaré vouloir acquérir le réseau social Twitter pour la coquette somme de 44 milliards de dollars. Si l'histoire était bien partie, elle s'est terminée vendredi soir avec un rapport de Reuters qui annonçait que le milliardaire se retirait de la course pour le rachat de Twitter.

Twitter contre-attaque

Suite à la promesse de Twitter de poursuivre Elon Musk, l'entreprise a déposé lundi une plainte contre le PDG de Tesla. Twitter a intenté un procès à Elon Musk, l'accusant d'avoir porté atteinte à l'entreprise, d'avoir perturbé son fonctionnement et d'avoir diminué sa valeur pour les investisseurs.

Dans le descriptif de la plainte, on sent toute de même une certaine rancune envers Elon Musk qui a choisi d'abandonner la procédure d'acquisition :

Après avoir monté un spectacle public pour mettre Twitter en jeu, et avoir proposé puis signé un accord de fusion favorable au vendeur, Musk croit apparemment qu'il est libre - contrairement à toute autre partie soumise au droit des contrats du Delaware - de changer d'avis, de détruire l'entreprise, de perturber son fonctionnement, de détruire la valeur pour les actionnaires et de s'en aller.

On a pu apercevoir diverses raisons qui ont poussé le milliardaire à abandonner l'acquisition de Twitter. À commencer par les fausses promesses du réseau social en ce qui concerne la quantité de faux comptes ou de spams qui représentaient selon la direction moins de 5% des comptes créés jusqu'ici. Pour Elon Musk, cette statistique était bien plus élevée, mais Twitter refusait de l'avouer par peur de devoir re-négocier le prix de rachat de 44 milliards de dollars.

Selon le PDG de Tesla, il ne fait aucun doute que Twitter a volontairement violé ses engagements contractuels en ne fournissant pas toutes les informations qui avaient été demandées dans le cadre de l'acquisition.



Bret Taylor, le président de Twitter, a affirmé que le conseil d'administration de la société était "déterminé à finaliser l'accord" et qu'il était prêt à engager une action en justice pour faire respecter l'accord après que le PDG de Tesla, Elon Musk, a annoncé qu'il voulait mettre fin à l'accord de fusion.



