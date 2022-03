Elon Musk pourrait créer son propre réseau social

Elon Musk a énormément d'idées en tête, dont une que nous ne connaissions pas. En réponse à une question sur Twitter, il a laissé entendre qu'il réfléchit sérieusement à créer son propre réseau social dans le but de le rendre bien plus libre que ceux que nous utilisons actuellement. Véritable projet en cours de préparation ou simple idée lointaine ?

Un réseau social by Elon Musk ?

Si vous voulez suivre l'actualité et les opinions d'Elon Musk, il suffit de vous rendre sur Twitter. Le milliardaire, propriétaire de Tesla, SpaceX... et parfois considérer comme l'homme le plus riche du monde, aime se servir de ce réseau social pour partager son opinion et ses idées sur des sujets plus ou moins importants. Il revendique d'ailleurs 79.3 millions d'abonnés, de quoi être entendu.

Une fois de plus, l'un de ces tweets risque de faire du bruit. L'utilisateur @PPathole a clairement mentionné Elon Musk pour lui poser une question franche et directe, à savoir, "envisageriez-vous de créer une nouvelle plate-forme de médias sociaux ?"



Ce que sous-entendait l'internaute, c'était la création d'un réseau social open source et donc sur lequel la censure n'existe pas et au contraire où la liberté d'expression est totale. Cette demande fait référence à certains tweets récents d'Elon Musk qui expliquait que les réseaux sociaux actuels les plus utilisés, dont Twitter, se servent de leur notoriété pour bloquer, censurer... les pensées qui ne vont pas dans leur sens. La pandémie mondiale du covid-19 et le conflit Russie-Ukraine ont un peu plus accentué certaines pratiques déjà dénoncées par le passé.

Would you consider building a new social media platform, @elonmusk? One that would consist an open source algorithm, one where free speech and adhering to free speech is given top priority, one where propaganda is very minimal. I think that kind of a platform is needed. — Pranay Pathole (@PPathole) March 26, 2022

Face à cette demande, Musk ne semble pas être insensible. En réponse à ce tweet, il a sobrement écrit "j'y réfléchis sérieusement". Si rien n'indique qu'il compte passer à l'acte, cela reflète bien son sentiment actuel sur la question. Après GETTR et Truth Social du côté de Donald Trump, serait-ce possible d'avoir un réseau social créé par Elon Musk ? L'avenir nous le dira.