Joe Biden a créé son compte sur... Truth Social, le réseau social de Donald Trump !

Les États-Unis vont vivre une élection présidentielle très intense l'année prochaine, le duo Donald Trump contre Joe Biden va se renouveler pour tenter de conquérir un nouveau mandat. L'un des enjeux de ce type d'élection se passe sur les réseaux sociaux où les équipes des candidats peuvent relayer les dernières informations et communiquer avec leurs électeurs. Si Twitter (X), Facebook et Instagram vont être les plus utilisés, le 46e Président des États-Unis a eu l'idée de rejoindre Donald Trump sur son propre réseau : Truth Social.

Truth Social accueille un invité inattendu

La campagne présidentielle de Joe Biden a créé un compte sur Truth Social, le réseau social fondé par Donald Trump. Cette démarche, qualifiée d'amusante par l'équipe de Biden, semble être un effort pour souligner l'hypocrisie républicaine. Le premier post du compte Biden sur Truth Social affiche ce message :

"Les convertis sont les bienvenus !"



Un ton qui démontre clairement une intention moqueuse, car Joe Biden et son équipe savent très bien que les utilisateurs de Truth Social sont majoritairement des républicains de longue date. De plus, le seul compte suivi par Biden est celui de Donald Trump, ce qui ajoute une couche d'ironie à cette initiative.

Depuis son arrivée sur Truth Social, le compte de Biden a accumulé 15 000 abonnés, un chiffre qui évolue quotidiennement. Même si les réponses aux posts ne seront peut-être pas toutes positives, l'équipe de campagne de Biden compte bien se servir du réseau social de Donald Trump et de ses 2 millions d'utilisateurs actifs au quotidien pour relayer les informations de la campagne présidentielle du démocrate.

Les récentes enquêtes de la primaire républicaine de 2024 montrent Donald Trump avec une avance significative sur d'autres candidats tels que Ron Desantis, Nikki Haley et Vivek Ramaswamy. Dans le même temps, les sondages pour l'élection présidentielle présentent une compétition serrée entre Biden et Trump.



Bien que l'effort puisse être vu comme étant moqueur, il ouvre un canal de communication entre Joe Biden et les républicains, il n'est pas impossible que l'équipe de campagne de Biden arrive à convaincre quelques républicains de rejoindre le camp des démocrates. On ne va pas se le cacher, c'est un peu un acte désespéré, mais c'est courageux d'essayer !

Télécharger l'app gratuite Truth Social