Elon Musk demande si vous voulez un bouton "modifier" sur Twitter

⏰ Il y a 6 heures

Alban Martin

Elon Musk, qui est récemment devenu le principal actionnaire de Twitter en s'offrant plus de 9% du réseau social, a publié un sondage sur la plateforme demandant aux utilisateurs s'ils veulent un bouton d'édition. Si on pouvait d'abord penser à une blague avec notamment un "yes" mal orthographié, le sondage a été retweeté par le PDG de Twitter, Parag Agrawal. "Les conséquences de ce sondage seront importantes. Veuillez voter avec soin", a écrit M. Agrawal, laissant entendre que le sondage pourrait déboucher sur un véritable bouton d'édition sur le réseau social.

Elon Musk bientôt aux commandes de Twitter ?

Les demandes pour un bouton d'édition sur Twitter ne datent pas d'hier, mais le réseau est resté fermement réfractaire à cette idée depuis le départ. Lors d'une interview vidéo avec Wired en 2020, Jack Dorsey, cofondateur et ancien PDG de Twitter, a déclaré que le site n'ajouterait "probablement jamais" un bouton d'édition. Il a expliqué que le réseau social était à l'origine un service de messagerie textuelle et qu'il était impossible de revenir sur un message une fois qu'il avait été envoyé. Twitter ne voulait apparemment pas altérer son concept originel.

Mais l'arrivée d'Elon Musk, qui a été un tweetos prolifique bien avant d'avoir acheté pour 3 milliards de dollars d'actions TWTR, pourrait servir de catalyseur dans la transformation de l'enrteprise.

Do you want an edit button? — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

À l'heure actuelle, 73,6 % des 2 400 000 utilisateurs ayant participé au sondage ont voté "oui" à un bouton de modification. Il reste à savoir si Twitter commencera immédiatement à travailler sur cette fonctionnalité si le "oui" l'emporte. Le compte officiel de Twitter a récemment indiqué qu'elle travaillait sur un bouton d'édition, mais c'était le 1er avril.



Si l'oiseau bleu avance dans ce sens, il faudra voir comment elle s'y prendra. Pourra-t-on modifier un tweet pendant quelques instants seulement ? Le changement sera-t-il indiqué aux autres usagers ? Ce serait en tout cas une bonne chose pour les fautes d'orthographe...

