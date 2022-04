Elon Musk entre au capital de Twitter avec 9,2% d'actions TWTR

⏰ Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Le fondateur de Tesla, qui gère également Neuralink ou encore SpaceX vient de s'offrir 9,2% du réseau social coté en Bourse. Un mouvement aussi soudain que bien calculé à l'heure où le cours de TWTR est assez bas. Justement, l'action de l'oiseau bleu a immédiatement décollé de plus de 25% en pré-séance après cette annonce.

En effet, l'action du réseau social américain n'a pas attendu l'ouverture de Wall Street pour flamber, elle gagnait déjà 25% à 6h30 heure de New York ce lundi matin. Pour une fois, il ne s'agit pas d'un tweet d'Elon Musk, mais le fondateur de Paypal est tout de même responsable puisqu'il a pris une participation importante dans la plateforme lancée par Jack Dorsey en 2006 (dont il a quitté la direction fin 2021).

Une information officielle en provenance de la SEC

L'information a été publiée par la SEC, le gendarme de la bourse américaine qui est, ces derniers temps, plus habitué à reprendre Musk pour ses tweets qui font vaciller Wall Street. Dans le détail, le patron de Tesla a acquis près de 73,5 millions d'actions TWTR, soit 9,2% de la valeur en Bourse de l'entreprise, le 14 mars. Cela représente un investissement de près de 2,9 milliards de dollars. Curieusement, le principal intéressé ne s'en était pas vanté.



Une manoeuvre qui permet de comprendre les dernières prise de paroles de Musk sur Twitter. Il demandait fin mars si l'oiseau bleu respectait la liberté d'expression, le "non" l'ayant largement emporté avec 70%. Il avait alors révélé réfléchir sérieusement à la creation d'un nouveau réseau plus libre. Visiblement, il a rapidement tranché la question...