Elon Musk va faire payer 20 € par mois l'icône certification sur Twitter

Twitter va changer et c'est Elon Musk qui l'a dit. Dès ce mois de novembre, la certification devrait être incluse dans l'abonnement Twitter Blue et par la même occasion devenir payante. Un abonnement qui de son côté coûterait quatre fois plus cher en passant de 5 € par mois à 20 €.

La certification va devenir payante sur Twitter

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour découvrir le premier gros chantier d'Elon Musk sur Twitter. Étant désormais l'unique propriétaire du réseau social, le milliardaire souhaite développer ses idées rapidement pour améliorer l'expérience utilisateur.



Après avoir évoqué l'idée de licencier 75 % des salariés en place pour repartir sur de bonnes bases, The Verge nous apprend que c'est la certification qui devrait avoir le droit à un changement plutôt radical.



Actuellement gratuite, elle pourrait bientôt passer à 20 € par mois. Un changement qui pourrait intervenir d'ici quelques jours étant donné que Musk a posé une date limite au 7 novembre. Les employés mécontents de cette décision et qui ne respecteront pas les délais pour la mettre en place sont invités à faire leur valise…

L'idée générale serait de l'inclure dans Twitter Blue. Cet abonnement mensuel facultatif passerait de 4.99 € par mois à 19.99 €. Pour rappel, Twitter Blue offre des fonctionnalités premium aux abonnés.

Pour posséder cette certification et ce petit badge qui indique que c'est un compte officiel, il deviendrait obligatoire de s'abonner à Twitter Blue et donc de payer 19.99 € par mois. iPhoneSoft est d'ailleurs concerné par cette modification.



Une fois en place, un délai de 90 jours sera lancé pour effectuer la bascule. Passé ce délai, les comptes certifiés qui ne sont pas abonnés à Twitter Blue perdront leur certification. Cette information fait suite au tweet de monsieur Musk publié ce dimanche, indiquant que l'ensemble du processus de certification est en cours de rénovation.

