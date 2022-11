Pour Bruno Le Maire, payer 8€ à Elon Musk va lui "faire un peu mal"

C'est l'une des grandes décisions prises par Elon Musk depuis le rachat de Twitter : faire payer un abonnement d'environ 8€/mois pour conserver la certification qui prouve qu'il s'agit d'un compte officiel. Cette politique qui est complètement différente de la précédente direction ne plaît pas à tout le monde, dont à notre ministre de l'Économie Bruno Le Maire.

Bruno Le Maire s'exprime sur les 8€ qui seront réclamés par Twitter

C'est le débat du moment : une personnalité ou un organisme doit-il payer pour une certification qui permet de prouver aux utilisateurs qu'il s'agit d'un compte officiel ?

Si certains pensent que ça vaut le coup vu les résultats que cela apporte (plus de likes, de retweet, de réponses...), d'autres comme Bruno Le Maire ne sont pas vraiment convaincus. Au cours d'une interview diffusée sur la chaine France 5 dans l'émission "C à vous", le ministre de l'Économie a déclaré :

Nous verrons quelles seront les règles, s'il faut que je cotise chaque mois huit euros à monsieur Musk, ça me fera un peu mal.

Pour le moment, cet abonnement à 8 euros par mois n'est pas encore officialisé, cependant, Elon Musk l'a évoqué à plusieurs reprises sur son compte Twitter. En plus de l'obtention ou de la conservation de la certification, les utilisateurs pourraient acquérir d'autres avantages comme une meilleure visibilité dans les tendances ou encore dans les réponses aux tweets !

Bruno Le Maire en profite pour rappeler les règles de la liberté d'expression

Ce qui a motivé Elon Musk à racheter Twitter, c'est la perte flagrante de la liberté d'expression. Le milliardaire a constaté pendant plusieurs années qu'un grand nombre de républicains étaient bannis du réseau social malgré des discours qui n'étaient pas provocateurs ou insultants. En bon samaritain, Elon Musk a voulu mettre fin à cette censure qui agaçait énormément aux États-Unis et dans le reste du monde.

Ce rachat ne doit pas être synonyme de "désordre" selon Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie refuse que Twitter devienne un endroit où on peut menacer, insulter, et atteindre la dignité d'autres personnes sans aucune sanction. Que ce soit Elon Musk ou un autre aux commandes de Twitter, la modération doit être présente, faire son travail et répondre efficacement aux signalements de tweets indésirables.

Pour Bruno Le Maire, la liberté d'expression est une bonne chose, mais en se respectant les uns et les autres.



À la question : "est-ce que Bruno Le Maire paiera son badge de certification ? ", le ministre n'a pas développé sur ce sujet. Toutefois, la bonne nouvelle, c'est que les politiques comme les présidents, ministres et députés pourraient être exonérés de ce paiement mensuel et conserveront leur certification gratuitement.

Télécharger l'app gratuite Twitter