Twitter Blue bientôt plus cher à 7,99€ et le retour de Vine ?

Depuis la prise de pouvoir d’Elon Musk, les choses changent a vitesse grand "v" du côté de Twitter. Après la rumeur d’une certification payante à 20 euros par mois, le nouveau patron a finalement précisé son idée avec une augmentation de Twitter Blue de 4,99 à 7,99 € pour améliorer la qualité de la plateforme. Et il serait également enclin à relancer feu Vine.

Un prix plus élevé pour Twitter Blue

Le fantasque patron de Tesla et autre SpaceX, Elon Musk, a déclaré aujourd'hui que le coût de l'abonnement Twitter Blue pourrait passer à 8 dollars par mois, ce qui représenterait une augmentation de 3 dollars par rapport au prix actuel de 4,99 euros / dollars par mois.



Twitter Blue nouvelle formule m inclura la priorité dans les réponses, les mentions et les recherches, ce qui, selon Musk, est "essentiel pour vaincre le spam/les arnaques", la possibilité de publier des clips vidéo et audio plus longs, sans oublier de diviser par deux les publicités.

M. Musk a également laissé entendre que Twitter Blue offrirait aux abonnés une coche bleue à des fins de vérification, une fonctionnalité qui est actuellement limitée aux personnes exposées à un risque d'usurpation d'identité, telles que les célébrités, les journalistes et autres influenceurs notables comme notre compte iSoft.



Pour ceux qui se posent la question, le prix de Twitter Blue sera ajusté par pays "proportionnellement à la parité de pouvoir d'achat", et Musk a déclaré qu'il y aura une sorte de "contournement du paywall" pour les éditeurs qui sont "disposés à travailler avec [Twitter]".

Cette dernière déclaration n’est pas très claire, mais il faut savoir que Twitter a très brusquement mis fin à l'accès sans publicité de Twitter Blue aux sites d'information qui participaient au programme. Sans pour autant expliquer ce choix aux sites concernés.



Musk travaille activement à la monétisation de Twitter, le réseau social n'ayant historiquement pas été rentable depuis ses débuts au milieu des années 2000. Musk est devenu le PDG de Twitter vendredi dernier, et il a renvoyé plusieurs cadres de Twitter, notamment le PDG Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal et le responsable de la politique Vijaya Gadde.

Et le retour de Vine ?

En plus d'introduire des changements importants dans Twitter Blue, Musk a également déclaré qu'il prévoyait de faire revenir le service vidéo Vine, disparu en 2016. Une idée intéressante qui semble partager les utilisateurs d’après le sondage publié sur le compte de Musk.



Selon vous, est-ce vraiment utile de faire revenir Vine ?

