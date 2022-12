Twitter Blue sera plus cher sur iPhone que sur le site web

Twitter prévoit de facturer 10,99 euros par mois pour un abonnement à Twitter Blue sur l'iPhone afin de tenir compte de la commission de 30 % qu'Apple prélève sur les achats in-app, d’après nos confrères de The Information. Sur la version web, le prix de Twitter Blue restera à 7,99 euros par mois.

Twitter répercute la taxe sur les utilisateurs

Avant que Twitter Blue ne soit mis en pause, Twitter facturait l'abonnement à 7,99 euros, mais la tarification va changer avant le nouveau déploiement. Selon The Information, certains employés ont été informés de la nouvelle tarification, mais le PDG de Twitter, Elon Musk, est connu pour prendre des décisions rapides.



Le prix plus élevé sur l'iPhone permettra à Twitter de verser à Apple sa part de 30 % des achats in-app sans nuire de manière significative aux résultats de Twitter. La différence de prix incitera probablement la plupart des clients à s'abonner sur le site, ce qui reviendra au même pour le réseau social en termes de bénéfices.



D'autres sociétés, comme Spotify, ont par le passé pratiqué des prix plus élevés sur l'iPhone que sur le web, mais cela entraîne souvent une certaine confusion chez les consommateurs qui ne comprennent pas pourquoi les prix sont différents d'un appareil à l'autre. Apple ne voit pas d'inconvénient à ce que les entreprises fassent payer leurs abonnements plus cher dans les applications que sur le Web.

Les changements de prix de Twitter Blue interviennent après un court différend entre Twitter et Apple. La semaine dernière, Elon Musk a critiqué les tarifs pratiqués par Apple sur l'App Store et a affirmé qu'Apple avait menacé de retirer Twitter de son App Store, mais il est revenu sur cette déclaration à la suite d'une réunion avec le PDG d'Apple, Tim Cook.

Musk et Cook se sont rencontrés à l'Apple Park, et après la rencontre, Musk a déclaré qu'ils avaient eu une "bonne conversation" et qu'il y avait eu un "malentendu" concernant le retrait potentiel de Twitter de l'App Store.



Le fantasque milliardaire prévoit de relancer Twitter Blue vendredi. Les abonnements à Twitter Blue ont été interrompus après que le réseau a inclus une coche de vérification avec Twitter Blue, permettant aux entreprises, aux célébrités et autres personnes très en vue d'être usurpées par toute personne ayant 8 euros à dépenser. Twitter Blue n'est plus disponible depuis le 11 novembre.



Avec la relance, Twitter Blue devrait inclure différentes couleurs de badges pour les entreprises, les comptes gouvernementaux et les particuliers, ainsi que des restrictions sur le changement de nom d'utilisateur et des limites sur les inscriptions pour les nouveaux comptes.

