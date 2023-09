La patronne de Twitter n'a pas l'app X sur l'écran d'accueil de son iPhone

Il y avait Dallas, il y a désormais Twitter, ou plutôt X. Pas une semaine ne passe sans que la société récemment acquise par Elon Musk ne fasse les gros titres. Après avoir ajouté un grand nombre de fonctionnalités demandées à la plateforme (modification de tweet, 10 000 caractères, etc), ainsi qu'un modèle économique plus solide avec Blue, Musk voit désormais plus grand pour X, avec du paiement sans contact, du sport et plus encore.



À ce propos, Linda Yaccarino, ancienne dirigeante de NBCUniversal et nommée en début d'année au poste de PDG de X, a donné une interview lors de la conférence Code 2023 de Vox Media, au cours de laquelle elle a décidé de montrer son iPhone à l'auditoire. À la surprise de certains, l'application X ne figure pas sur la première page de l'écran d'accueil.

Où est X ?

Il existe de nombreuses façons de personnaliser l'écran d'accueil de l'iPhone, surtout depuis iOS 14, qui a ajouté des widgets à l'écran d'accueil de l'iPhone et la possibilité de modifier les icônes. Les utilisateurs peuvent même masquer certaines pages, de sorte qu'on ne voit que l'essentiel. Justement, il semble que l'application X ne figure pas parmi les préférées de la PDG de l'entreprise. En effet, Mme Yaccarino a montré son iPhone déverrouillé lors de la conférence Code 2023 pour expliquer au public ce que l'application X est censée représenter. Mais ce que Yaccarino a montré en réalité, c'est que l'application X ne figure pas sur la première page de l'écran d'accueil de son iPhone.



Comme l'ont fait remarquer de nombreux téléspectateurs, la PDG de X a des applications comme Starbucks, Gmail, Signal et certaines applications d'Apple comme Messages, FaceTime, Wallet, Appareil Photo et Calendrier épinglées sur son écran d'accueil. Même Instagram et Facebook, tous deux issus de Meta, sont présents.



Il est possible que l'application X soit dans un dossier, sur la deuxième page ou dans la bibliothèque d'applications, mais il est assez cocasse de constater que l'application qu'elle dirige ne soit pas visible du premier coup d'oeil. Même l'application Réglages se trouve dans le Dock.

Une première interview difficile

Au cours de l'entretien avec Julia Boorstin, Mme Yaccarino a été quelque peu malmenée, répétant à plusieurs reprises qu'elle n'était en poste chez X que depuis 12 semaines, comme pour dire qu'elle n'aurait pas pu faire grand-chose à l'heure actuelle. Mais pendant ce temps, elle a réussi à faire une chose de manière cohérente : rejeter les inquiétudes concernant X, qu'il s'agisse du désinvestissement de la plateforme dans la modération ou de la direction erratique de Musk.

Elle a également qualifié d'obsolètes les affirmations de Yoel Roth (ancien dirigeant) sur les performances de la plateforme ("Je travaille chez X, il a travaillé chez Twitter", a-t-elle dit) ; elle a déclaré que l'Anti-Defamation League (ADL) - que Musk menace de poursuivre en justice - accorde trop d'attention à l'antisémitisme sur X et pas assez aux améliorations apportées par la plateforme ; et elle a affirmé que malgré la panique suscitée par la fuite des annonceurs au départ, la plupart des gros clients sont revenus.



Mme Yaccarino a répondu lentement et prudemment, qualifiant les petits couacs de dommages collatéraux de la réinvention de la plateforme.

X est une nouvelle entreprise qui construit des fondations basées sur la liberté d'expression et la liberté de parole.

M. Boorstin a demandé à Mme Yaccarino de lui fournir des chiffres concrets sur les résultats de X au milieu de toutes ces crises. Mme Yaccarino a déclaré que la société serait rentable "au début de l'année 24". La plateforme compte 200 à 250 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. "Quelque chose comme ça", a dit Yaccarino.



Il était difficile de savoir si Yaccarino n'était pas assez préparée ou si elle ne voulait tout simplement pas donner de réponses précises. À un moment donné, Boorstin a posé une question sur la récente déclaration de Musk selon laquelle X serait bientôt payant pour tous les utilisateurs qui veulent publier, et Yaccarino a semblé en difficulté.

"Pouvez-vous répéter ?" a demandé M. Yaccarino.

"Elon Musk a annoncé que vous passiez à un service entièrement basé sur l'abonnement", a déclaré Boorstin. "Il n'y a rien de gratuit dans l'utilisation de X."

"A-t-il dit que nous allions passer à ce service spécifiquement ou qu'il y pensait ?" a demandé M. Yaccarino.

"Il a dit que c'était le plan", a répondu M. Boorstin. "Vous a-t-il consulté avant de l'annoncer ?"

"Nous parlons de tout", a répondu Mme Yaccarino.

L'entretien a été émaillé de moments difficiles comme celui-ci, mais Mme Yaccarino n'a pas fui.



