Shazam ajoute deux widgets sur l'écran verrouillé de l'iPhone

Pour le reste, Shazam propose depuis un moment trois widgets pour l'écran d'accueil affichant le dernier morceaux reconnu (small), les trois derniers morceaux (medium) ou les quatre derniers morceaux (large) selon la taille choisie. En outre, avec iOS 17, l'intégration de Shazam à l'iPhone dispose désormais d'une nouvelle interface basée sur la Dynamic Island pour les iPhones compatibles, soit les iPhone 14 Pro et futurs iPhone 15 (tous modèles confondus).

Les widgets d'écran de verrouillage sont apparus avec iOS 16 et sont disponibles exclusivement pour l'iPhone. Avec iPadOS 17 actuellement en bêta, les widgets d'écran de verrouillage arrivent pour la première fois sur l'iPad - et toutes les applications qui fournissent des widgets pour l'iPhone fonctionneront également sur l'iPad, y compris Shazam.

Vous pouvez maintenant ouvrir Shazam et identifier les titres directement depuis votre écran verrouillé à l’aide de notre Widget d’écran verrouillé. Ou essayez le widget plus large, qui affiche le dernier titre que vous avez identifié.

La version 15.38 de l'application offre en effet deux nouveaux raccourcis pour l'écran de verrouillage. L'un des widgets permet simplement d'ouvrir Shazam directement à partir de l'écran de verrouillage (comme le raccourci du centre de contrôle ), tandis que l'autre, plus grand, affiche la dernière chanson que vous avez identifiée à l'aide de l'application.

