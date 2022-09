Voici la liste des apps iOS qui proposent des widgets sur l'écran de verrouillage d'iOS 16

Sur le nouvel écran de verrouillage d'iOS 16, vous avez la possibilité de sélectionner 3 widgets qui vous permettront de mettre en avant des informations. La majorité des utilisateurs ont choisi pour le moment : la météo, le suivi de batterie d'un accessoire et le suivi de vos anneaux d'activité. Toutefois, vous pouvez aussi bénéficier d'autres widgets qui sont développés par des applications tierces. Plusieurs en proposent déjà !

Les applications iOS qui proposent des widgets sur l'App Store en France

C'est l'une des grandes nouveautés d'iOS 16, les utilisateurs peuvent désormais ajouter des widgets sur leur écran d'accueil qui seront visibles directement sans avoir besoin de déverrouiller votre iPhone. Dans le cas des iPhone 14, ces mêmes widgets seront accessibles pendant la phase d'always-on de votre écran !



Comme nous sommes au début d'iOS 16, peu d'apps proposent la prise en charge des widgets, ce qui n'est pas surprenant.

Découvrez ci-dessous la liste des applications iOS qui sont déjà compatibles avec les widgets, celle-ci évoluera probablement dans les prochains jours au fil des mises à jour des autres applications.

Flighty – Fast Flight Tracker

Flighty, une app de suivi des vols, elle offre une variété de choix de widgets sur le nouvel écran de verrouillage d'iOS 16. Lorsque vous êtes prêt à prendre l'avion, vous pouvez voir votre code de porte, l'attribution de votre siège et l'heure de départ. Vous pouvez également voir un compte à rebours avant que votre vol commence. L'app vous met aussi un indicateur de progression en vol pendant que vous êtes dans les airs. Cerise sur le gâteau, l'app propose par ailleurs des informations sur la météo, le carrousel à bagages et votre porte d'arrivée après l'atterrissage.

Un suivi complet de A à Z !

Facebook

Dans la dernière version de l'application Facebook, vous pourrez ajouter des widgets qui vous permettront de voir les anniversaires du jour de vos amis et suivre les dernières notifications. Vous avez eu une mention dans un commentaire ? On a publié une photo où vous êtes présent ? On a laissé une publication sur votre profil Facebook ? Le widget vous dira tout !

Slopes: Ski & Snowboard

Ce widget peut vous servir cet hiver si vous partez à la montagne.

Vous allez pouvoir avoir une visualisation rapide des conditions de la station et des prévisions de neige.

Apollo for Reddit

Vous pouvez désormais choisir parmi une variété de widgets divertissants introduits dans l'application Reddit Apollo. Il y a des widgets qui vous amèneront directement aux messages tendance, aux messages défilant à distance et à la boîte de réception qui vous montreront vos messages non lus. Un widget qui affiche les performances de votre dernier message ou de votre dernière remarque est également disponible.

Choses à faire - GoodTask

Avec le widget Choses à faire, vous pouvez configurer un widget qui vous permet d'accéder directement à votre liste aujourd'hui, votre boîte de réception, vos échéances, etc. L'app propose un widget rectangulaire sous l'horloge qui affiche trois choses à faire, et vous pouvez ajouter un widget plus petit au-dessus de l'horloge qui affiche une seule chose à faire.

Fantastical - Calendar & Tasks

L'application Fantastical propose un tout nouveau widget sur votre écran de verrouillage iOS 16, vous aurez l'opportunité de visualiser facilement et rapidement vos événements à venir ainsi qu'un mini calendrier pour connaître la date du jour.

Scanner Pro: Photo en PDF

Les développeurs ont voulu faire les choses simples, le widget vous amènera directement au cœur de l'application : vers l'appareil photo qui permet de numériser un document.

C'est un raccourci formidable pour les personnes qui utilisent régulièrement cette application au quotidien !

Paku for PurpleAir

L'application spécialisée dans l'observation de la qualité de l'air vous affiche directement l'indicateur de la qualité pour la ville où vous êtes situé. Le widget s'adapte automatiquement à votre localisation.

Parcel

L'application Parcel est une petite pépite pour suivre la livraison de vos colis, en un coup d'œil grâce à l’app, vous pouvez obtenir les dernières informations de la réception de votre colis.

Désormais, Parcel vous propose un widget spécial directement sur votre écran d'accueil. Vous aurez une visibilité sur le nombre de jours restants avant votre livraison.

Google Actualités : les gros titres en temps réel

Google Drive : un accès rapide à vos fichiers et dossiers favoris

Google Chrome : accès rapide à une recherche Google

Gmail : affichez le nombre de messages non lus dans votre boîte de réception

Google : un accès rapide à une recherche Google

Google Maps : consultation des mises à jour du trafic en temps réel sur vos itinéraires fréquents et une estimation du temps de vos itinéraires vers la maison ou le bureau

iSoft : notre app propose un widget pour avoir le nombre d’articles du jour.

D'autres applications devraient prochainement proposer de nouveaux widgets, de nombreux développeurs doivent déjà réfléchir pour les informations qu'ils vous mettront en avant. Il faut dire que la création d'un widget n'est pas forcément simple, car peu d'informations peuvent être affichées.

Le plus simple pour connaître l'arrivée des widgets, c'est d'observer les notes des mises à jour d'applications sur l'App Store !



