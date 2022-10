iOS 16 : un widget sommeil sur l'écran de verrouillage est en préparation

Apple a prévu de porter ses widgets Sommeil sur l'écran verrouillage de l'iPhone. Une petite intégration supplémentaire dans l'écosystème iOS qui devrait faire plaisir à celles et ceux qui s'en servent déjà à l'intérieur de leur smartphone.

Le widget Sommeil s'invite sur l'écran verrouillé

La bêta d'iOS 16.2 semble aussi fournie que celle d'iOS 16.1 il y a quelques semaines. Cette fois-ci, c'est un nouveau widget destiné à l'écran de verrouillage qui fait son apparition et qui concerne le mode Sommeil de l'application Santé.



Il y aura deux widgets différents, l'un affichant un petit graphique des sept dernières nuits pour un aperçu général et l'autre se focalisant sur la nuit passée. Les deux widgets sont déjà disponibles sur l'écran d'accueil de l'iPhone et le seront également sur l'écran verrouillage avec iOS 16.2.

Avec iOS 16, Apple a ajouté une section Traitements dans l'application Santé qui permet de suivre la prise de médicaments. Selon 9To5Mac, un widget est prévu pour cette partie, mais il n'est pas encore visible à l'heure actuelle.



On peut imaginer l'associer à un mode de concentration qui s'active le matin au réveil. Cela permettrait d'avoir accès rapidement à cette information sans avoir besoin de se rendre dans l'application ni même de déverouiller son iPhone.