La mise à jour iOS 16.1 est disponible

Si vous voyez d'autres changements que l'on n'aurait pas repérés, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. De même, on espère que les problèmes de batterie d'iOS 16 sont corrigés.

qui vous demandait sans cesse si vous souhaitez copier d’une app à l’autre n’est plus d’actualité.

Apple avait pour objectif de sortir iOS 16.1 le plus rapidement possible, avant la fin du mois d'octobre. Après de nombreuses bêtas, la version finale est enfin disponible pour tous les utilisateurs.

Plus d'un mois après iOS 16, Apple publie la première grosse mise à jour de son système d'exploitation mobile avec iOS 16.1 pour les iPhone compatibles, une version qui donne la réplique à iPadOS 16.1 pour les iPad. Outre les nombreux bugs corrigés, la firme de Cupertino en profite pour ajouter des fonctionnalités très attendues comme les Live Activities ou encore le support de la norme domotique Matter.

