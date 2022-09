iOS 16 vide la batterie de certains iPhone

iOS 16 est disponible depuis deux semaines tout pile et, malgré deux mises à jour correctives entre temps, certains utilisateurs continuent de se plaindre que la nouvelle version réduit l'autonomie de la batterie de leur iPhone. Bien qu'il soit normal que l'autonomie soit temporaire grévée par l'indexation des données après une mise à jour logicielle, il semble que quelque chose de différent prolonge ce désagrément.

Une autonomie en berne sur iOS 16

Lorsque vous mettez votre iPhone à jour avec une nouvelle version d'iOS, l'autonomie de votre batterie est généralement affectée de manière temporaire. Cela est dû au fait qu'iOS effectue des opérations en arrière-plan, notamment la réindexation des fichiers, des photos, des applications, etc. L'impact sur la batterie est particulièrement notable lors des mises à jour annuelles du système d'exploitation d'Apple, comme iOS 16 parue le 12 septembre dernier.

Si chaque année, des clients se plaignent d'une perte d'autonomie, au bout de quelques jours tout rentre dans l'ordre. Sauf que cette fois, les plaintes continuent d'affluer.



Les adaptes des réseaux sociaux comme Twitter, Reddit et autre TikTok ont certainement croisé ce genre de plaintes. Parfois, l'autonomie a été sensiblement réduite par l'installation d'iOS 16, certains évoquant même une obsolescence programmée du côté d'Apple pour stimuler les ventes de l'iPhone 14.



Quand on regarde des commentaires plutôt constructifs, on se rend compte que les consommateurs perdent jusqu'à 40% d'autonomie, l'iPhone ne tenant plus la journée sans pour autant en faire plus que d'habitude.

iOS 16 cooking my battery —  MAJひ⁶𓅓 (@ykmaj6) September 19, 2022



Apple n'a pas réagi à cette grogne montante, mais a publié iOS 16.0.1 pour les iPhone 14, puis iOS 16.0.2 pour corriger plusieurs problèmes. On imagine qu'iOS 16.0.3 pourrait arriver avant iOS 16.1 actuellement en bêta auprès des développeurs.



Pour tenter de corriger le problème, vous pouvez suivre nos conseils pour améliorer l'autonomie de l'iPhone.