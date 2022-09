Apple sort iOS 16.0.2 pour tous les iPhone éligibles à iOS 16

Nouvelle mise à jour disponible ce soir, alors qu'Apple a lancé un nouveau firmware pour l'Apple Watch Ultra et les AirPods Pro 2 qui sortiront demain, le géant californien propose cette fois-ci une mise à jour pour l'ensemble des iPhone éligibles à iOS 16. La mise à jour est disponible dès maintenant, voici ce qu'elle change...

iOS 16.0.2 est disponible

Apple vient de publier iOS 16.0.2 pour les iPhone compatibles afin de corriger un certain nombre de problèmes que les utilisateurs ont pu rencontrer depuis la sortie d'iOS 16, le 12 septembre. La mise à jour qui est disponible depuis plusieurs minutes est uniquement à but de corrections, elle n'apporte aucune nouveauté, pour cela, il faudra attendre iOS 16.1 qui devrait sortir au cours du quatrième trimestre de 2022.



Apple affirme qu'avec iOS 16.0.2, une série de problèmes qui affectaient l'iPhone 14 sont désormais de l'histoire ancienne. La mise à jour corrige un problème qui provoquait l'apparition répétée de fenêtres contextuelles de copier-coller et un problème qui rendait l'écran noir pendant la configuration, ainsi que d'autres difficultés qui pouvaient survenir lors de l'utilisation la caméra dans les applications tierce.

Voici la note de mise à jour d'iOS 16.0.2 :

Cette mise à jour fournit des corrections de bugs et des mises à jour de sécurité importantes pour votre iPhone, y compris les suivantes : L'appareil photo peut vibrer et provoquer des photos floues lors de la prise de vue avec certaines applications tierces sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max

L'écran peut apparaître complètement noir lors de la configuration de l'appareil

Le copier-coller entre les applications peut faire apparaître une invite d'autorisation plus que prévu

VoiceOver peut ne pas être disponible après le redémarrage

Résout un problème où l'entrée tactile ne répondait pas sur certains écrans de l'iPhone X, de l'iPhone XR et de l'iPhone 11 après avoir été réparé

Pour les personnes qui ont rencontré des problèmes de vibrations de caméra sur les applications Snapchat, Instagram ou TikTok, iOS 16.0.2 va définitivement résoudre le souci. Apple aura pris un peu de temps à trouver une solution, mais mieux vaut tard que jamais.

Que vous ayez l'iPhone 14 ou non, il est évidemment conseillé d'installer iOS 16.0.2 pour profiter d'une meilleure expérience utilisateur.