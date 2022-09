Apple sort iOS 15.7 pour les iPhone non éligibles à iOS 16

Décidément, c'est la soirée mise à jour. Après la sortie d'iOS 16, de watchOS 9 et de tvOS 16, Apple nous surprend avec la mise à jour iOS 15.7 ! En effet, le géant californien propose une dernière version d'iOS 15 dans le but d'apporter les récents correctifs de sécurité importants, des correctifs qui sont déjà présents avec iOS 16.

iOS 15.7 est aussi disponible

Alors que les yeux sont rivés sur la nouvelle mise à jour iOS 16 attendue comme le messie par les utilisateurs Apple, le géant californien propose une nouvelle version d'iOS 15.

Baptisée iOS 15.7, Apple offre avec cette mise à jour les derniers correctifs de sécurité pour protéger les clients contre des attaques malveillantes provoquées par des tiers qui seraient un peu trop au courant des vulnérabilités d'iOS 15.

Cette mise à jour qui était en bêta depuis quelques semaines est avant tout disponible pour :

Les personnes qui possèdent un iPhone non éligible à iOS 16

à iOS 16 Les personnes qui ne veulent pas installer iOS 16

Dans les deux cas, Apple recommande fortement l'installation d'iOS 15.7 qui apporte une meilleure protection aux utilisateurs.

Pour télécharger cette mise à jour, rien de plus simple :

Rendez-vous dans l'application Réglages

Allez dans Général

Puis dans Mise à jour logicielle

Si votre iPhone n'est pas compatible avec iOS 16, vous n'aurez que la proposition de télécharger iOS 15.7, dans le cas contraire, vous aurez iOS 15.7 au milieu de l'écran et un petit affichage vous invitant à télécharger iOS 16 en bas de votre écran.



Que ça soit pour l'une ou l'autre, les serveurs d'Apple sont en souffrance depuis quelques minutes, une simple mise à jour de 3 Go prend plus d'une heure à se télécharger. Rassurez-vous, ce n'est pas votre superbe connexion Fibre qui a un problème, mais bien une difficulté du côté d'Apple qui subit actuellement une tonne de trafic en simultané partout dans le monde !