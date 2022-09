Vous pouvez télécharger la version finale de tvOS 16 sur Apple TV

Outre iOS 16 et watchOS 9, Apple a également publié la version finale de tvOS 16 pour tous les utilisateurs. Si vous vous demandez ce qu'il y a de nouveau cette année ou comment installer la nouvelle version du système d'exploitation tvOS sur votre Apple TV, ne cherchez plus, cet article est fait pour vous.

Quelles nouveautés sur tvOS 16 ?

tvOS 16 n'est pas ce qu'on appelle une mise à jour majeure à proprement parler, mais elle apporte quelques améliorations pour les boîtiers Apple TV. Il s'agit principalement de HomeKit qui est toujours plus performant avec une meilleure inter-connexion et une application Maison repensée pour être plus agréable. Autrement, tvOS 16 améliore l'intégration avec l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch, offre la possibilité de voir des contenus HDR10+, ainsi que le support des manettes Joy-cons de Nintendo et les volants Logitech. Enfin, il offre la prise en charge multi-utilisateurs avec des informations d'identification distinctes.

Comment installer tvOS 16

Le plus simple pour installer tvOS 16 sur votre Apple TV, c'est de laisser faire la machine. Tout est automatique. Mais si vous voulez "forcer" la mise à jour, alors suivez le guide :

Ouvrez l'app Paramètres de votre Apple TV Entrez dans le menu Système Cliquez sur Mises à jour logicielles Procédez au téléchargement.

Compatibilité TvOS 16

Enfin, sachez que tvOS 16 nécessite une Apple TV HD (2015) ou une Apple TV 4K (2017 ou 2021). Les autres modèles (génération 1, 2 et 3) ne sont plus supportées pour des raisons évidentes de matériel trop ancien.