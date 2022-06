macOS 13 Ventura supporte les volants Logitech G29 / G920 (+ iOS 16)

Après l'ajout des Joy-Cons de la Switch sur iOS 16, Apple a également ajouté la prise en charge des volants et pédaliers les plus courants du monde PC / consoles avec macOS 13 Ventura. Une nouveauté non annoncée mais qui fait sens avec la volonté de continuer à investir massivement dans les jeux vidéos.



EDIT : après consultation de la documentation, iOS 16 est également concerné, tout comme tvOS 16 et iPadOS 16.

Les volants populaires sont pris en charge sur MacOS 13

macOS Ventura offre une prise en charge de certains des volants, pédales et manettes les plus populaires utilisés dans les jeux de course sur Mac, notamment les volants G920 et G29 de Logitech, selon le site des développeurs d'Apple.

Apple indique également que de nombreuses autres manettes de jeu Bluetooth et USB sont prises en charge sur macOS Ventura, iOS 16, iPadOS 16 et tvOS 16. Parmi les nouveaux contrôleurs pris en charge, on trouve les Joy-Cons de Nintendo, qui peuvent être utilisés individuellement ou en paire comme un contrôleur singulier, selon les tests effectués sur iOS 16 ce matin. Pour mémoire, la DualSense de Sony est déjà compatible par exemple.



Une nouvelle fonction "buddy controller" sur macOS Ventura, iOS 16 et iPadOS 16 combine les entrées de plusieurs manettes de jeu en une seule afin qu'un ami puisse vous aider pendant le jeu. La documentation complète sur la prise en charge des volants pour les développeurs est en ligne.



Si les volants Logitech sont pris en charge, nul doute que les modèles Thrustmaster comme l'excellent T300RS ou encore les exclusifs Fanatec seront bientôt supportés. Nous avions d'ailleurs comparé les T248 et G923 sur PS5 récemment à l'occasion de la sortie de Gran Turismo 5.



macOS Ventura est disponible en version bêta pour les développeurs Apple, et une version bêta publique suivra en juillet. Apple indique que la mise à jour logicielle sera publiée à l'automne, apportant la prise en charge étendue des contrôleurs de jeu et des accessoires de course à tous les utilisateurs.