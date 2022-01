iOS 15.4 supporte les gâchettes adaptatives de la Dualsense de PS5 (+macOS)

Comme l'a remarqué Tom Warren sur Twitter, le support des manettes de PS5, les fameuses DualSense, vont plus loin avec iOS 15.4. Après avoir permis leur utilisation depuis iOS 14.5, Apple a intégré la gestion des gâchettes adaptatives spécifiques à la manette de Sony.

Même macOS 12.3 supporte complètement les manettes PS5

Que ce soit sur iOS 15.4, iPadOS 15.4 ou macOS 12.3, Apple explique aux développeurs comment exploiter les capacités des des contrôleurs de la PS5. En effet, les boutons L2 et R2 sont sensibles à la pression et s'adaptent selon les besoins des développeurs pour faire remonter un maximum d'informations aux joueurs. C'est ce qui permet par exemple de doser le freinage ou l'accélération dans un Gran Turismo 7, mais aussi de ressentir la fatigue sur un FIFA 21. Il y a une tonne d'applications possibles et les joueurs Apple vont pouvoir en bénéficier dès la sortie d'iOS 15.4 finale.

Voilà donc une bonne nouvelle et une raison supplémentaire d'acheter une PS5 quand l'on a un iPhone, un iPad ou Mac et que l'on aime jouer sur tous les supports. On imagine que la firme de Cupertino va pousser les développeurs à prendre en charge cette nouveauté dans leurs jeux et pourquoi pas sur des titres Apple Arcade exclusifs.



