Safari supporte les images AVIF dans iOS 16 et MacOS 13

Dans sa dernière version numéro 16, Safari, le navigateur web d'Apple préinstallée avec iOS 16 et macOS 13, apporte de multiples nouvelles fonctionnalités telles que les notifications push web, les groupes d'onglets partagés, la connexion sans mot de passe, et plus encore. La mise à jour, qui sera officiellement disponible plus tard cette année pour tous les utilisateurs, ajoute également la prise en charge du format d'image AVIF sur iOS et macOS.

Apple adopte le format AVIF

C’est Jen Simmons, évangéliste de Safari et WebKit, qui a indiqué que les dernières mises à jour iOS 16 et macOS 13 prennent désormais en charge les images AVIF(*).

Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, AFIV est un codec d'image moderne optimisé pour fournir des fichiers compacts sans perdre de qualité significative - contrairement au format JPG. AVIF prend également en charge des fonctionnalités modernes telles que la transparence, le HDR, la gamme de couleurs étendue et les images animées, de sorte qu'il peut même remplacer les GIF, ce qui est mieux que le WEBP de Google apparu en 2017.



Le codec AVIF est une norme ouverte et est actuellement pris en charge par Google Chrome et Mozilla Firefox. De nombreuses entreprises telles que Google, Amazon, Netflix et Microsoft ont soutenu le format AVIF, et il semble maintenant qu'Apple va finalement faire de même avec l'arrivée d'AVIF sur iOS et macOS.



Vous pouvez désormais voir une image AVIF sur les appareils exécutant les dernières versions bêta d'iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura. Idem si vous avez la version 149 de Safari Preview Technology, qui est maintenant disponible pour les développeurs, les images AVIF fonctionnent également sur le web. Le codec ne fonctionne toujours pas correctement dans Safari 16 bêta, mais cela devrait être corrigé prochainement.

Les autres nouveautés de Safari 16

Parmi les autres nouveautés de Safari 16, citons le groupe d'onglets partagés, la modification forte des mots de passe, l'amélioration des CSS, les notifications web mobile et les Passkeys - un nouveau moyen de s'authentifier sur des sites web avec Touch ID ou Face ID sans avoir à créer un mot de passe traditionnel. C’est certainement la nouveauté la plus importante de cette mouture.



