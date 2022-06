Safari Technology Preview 147 apporte des nouveautés de macOS Ventura sur Monterey

En publiant la 147ᵉ version de Safari Technology Preview, Apple donne la possibilité, à celles et ceux qui le souhaitent, de découvrir ce à quoi ressemblera Safari 16 avant tout le monde. Tout n'est pas inclus mais certaines fonctionnalités attendues sont déjà présentes et utilisables.

Premier aperçu concret de Safari 16

Pas plus tard qu'hier soir, Apple a publié la 147ᵉ Safari Technology Preview. Dans cette nouvelle version, il est possible de tester certaines fonctionnalités de Safari 16, prévues sur macOS Ventura, en avant-première sur macOS Monterey.



Pour rappel, Safari Technology Preview est une sorte de version test de Safari, le navigateur web présent sur nos appareils Apple. Les développeurs et autres peuvent se rendent dessus pour tester les nouveautés à venir et commencer à se préparer aux changements futurs.



Bien évidemment, toutes les fonctionnalités qui arriveront sur Safari 16 ne sont pas disponibles, mais Apple a tout de même ajouté une liste conséquente à cette 147ᵉ version.

Liste des fonctionnalités de Safari 16 sur Safari Technology Preview 147 :