Apple lance la Technology Preview 173 de Safari avec les nouveautés de MacOS Sonoma

La dernière version Safari Technology Preview 173 apporte plusieurs améliorations. Elle introduit des boutons de fonctionnalités qui remplacent la section "Fonctionnalités expérimentales" dans le menu Developer, lui-même étant également remanié. Le mode "Responsive Design" a également été mis à jour pour donner la priorité à la réactivité de la conception d'une page web sur différentes hauteurs et largeurs.



Ce navigateur expérimental a été introduit par Apple en mars 2016 afin de tester les ajouts potentiels pour les futures versions de Safari.

Premier aperçu concret de Safari 17

macOS 14 Sonoma, la prochaine version de macOS, comprendra des fonctionnalités supplémentaires telles que les profils pour la séparation des données de navigation, un mode de navigation privée amélioré et des applications web. Des fonctionnalités telles que la prise en charge de Live Text pour la reconnaissance de texte dans les images et les vidéos, la prise en charge de HEIC et le nouveau format d'image JPEG XL, qui offre une meilleure qualité d'image pour des tailles de fichier plus petites que JPEG, seront disponibles sur tous les systèmes d'exploitation.

En outre, le navigateur comprend des mises à jour pour divers aspects, notamment l'inspecteur Web, CSS, Media Queries, Rendering, Editing, JavaScript, Popover, Images, Media, Web API et SVG.



La version actuelle de Safari Technology Preview 173 est compatible avec macOS Monterey 12.3 ou une version ultérieure, macOS Ventura et la version bêta de macOS Sonoma.



Les utilisateurs peuvent obtenir la mise à jour de Safari Technology Preview via le mécanisme de mise à jour du logiciel dans les Paramètres Système. Elle est accessible à toute personne ayant téléchargé le navigateur, et les notes de version complètes peuvent être consultées sur le site web Safari Technology Preview.



Apple souhaite recueillir les commentaires des développeurs et des utilisateurs au cours du processus de développement du navigateur par l'intermédiaire de Safari Technology Preview. Ce navigateur peut être utilisé parallèlement au navigateur Safari existant et, bien qu'il soit principalement conçu pour les développeurs, il ne nécessite pas de compte de développeur pour être téléchargé.