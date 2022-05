Apple publie Safari Technology Preview 144 sur MacOS

⏰ Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Apple a publié une nouvelle mise à jour pour Safari Technology Preview, le navigateur expérimental présenté pour la première fois en mars 2016. Apple a conçu cette version bêta de Safari pour tester des fonctionnalités qui pourraient être introduites dans les futures versions du navigateur. On avait par exemple découvert l’affichage en 120 Hz dans une version précédente.

Quelles nouveautés pour Safari Preview 144 ?

La version 144 de Safari Technology Preview comprend des corrections de bogues et des améliorations de performances pour l'inspecteur Web, les CSS, les animations Web, JavaScript, WebAuthn, l'API Web, l'accessibilité, les médias, la politique de sécurité et les extensions Web.



La version actuelle de l'aperçu technologique de Safari est basée sur la mise à jour Safari 15.4 et inclut les fonctionnalités de Safari 15 introduites dans macOS Monterey comme la nouvelle barre de navigation, les groupes d’onglets, le texte en direct sur les images, les gestes, etc.

Comment télécharger Safari Technology Preview ?

La mise à jour de la bêta de Safari est disponible via le mécanisme de mise à jour logicielle dans les préférences système pour toute personne ayant téléchargé le navigateur. Les notes de publication complètes de la mise à jour sont disponibles sur le site web de Safari Technology Preview qui permet également de le télécharger la première fois.



L'objectif d'Apple avec Safari Technology Preview est de recueillir les commentaires des développeurs et des utilisateurs sur le processus de développement de son navigateur. Safari Technology Preview peut fonctionner côte à côte avec le navigateur Safari existant et, bien que conçu pour les développeurs, il ne nécessite pas de compte de développeur pour être téléchargé.