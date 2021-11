Apple ajoute le 120 Hz dans Safari Technologie Preview sur Mac

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Applications Mac

Julien Russo

Réagir



Toutes les futures nouveautés que vous aurez dans Safari sur votre Mac passent d'abord par Safari Technology Preview, comme son nom l'indique, c'est le système de bêta du navigateur internet d'Apple. Les développeurs viennent de recevoir tard hier soir la version 135 à tester, celle-ci ajoute une nouveauté très attendue par les possesseurs de nouveaux MacBook Pro avec l'encoche !

Le défilement 120 Hz pour les écrans ProMotion des MacBook Pro

Encore une fois, Apple semble avoir écouté sa communauté de clients mécontents. Depuis plusieurs semaines, de nombreux propriétaires de MacBook Pro 2021 se plaignent d'avoir des défilements de page web qui ne sont pas fluides dans Safari.

À travers ce signalement, beaucoup disent qu'il n'est pas normal qu'Apple propose un écran ProMotion 120 Hz sans avoir mis à jour son navigateur internet. Nous l’avions constaté lors de notre test du MacBook Pro 14 pouces.



Cette réclamation a fait écho à l'Apple Park puisqu’aujourd'hui, Apple propose une nouvelle version de Safari Technology Preview avec la prise en charge du 120 Hz pour le défilement des pages Web.

C'est clairement un bon début pour la généralisation de la prise en charge du 120 Hz, on constate qu'Apple réagit à la déception des clients des MacBook Pro 2021 qui ne peuvent pas pleinement profiter de l'écran ProMotion.

D'ailleurs, quand on regarde les forums qui abordent ce sujet, beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi de nombreuses applications d'Apple n'étaient pas prêtes pour gérer le taux de rafraîchissement 120 Hz dès le lancement de macOS Monterey.



Il est vrai qu'Apple se doit de donner l'exemple aux autres développeurs en proposant des applications qui suivent attentivement les nouveautés des appareils. En général, la firme de Cupertino arrive à plutôt bien gérer de ce côté (on pense par exemple aux applications watchOS qui s'adaptent à la perfection au nouvel écran de l'Apple Wach Series 7).



Si vous êtes développeur, vous pouvez vous inscrire au programme Safari Technology Preview sur cette page. Vous aurez la chance de pouvoir tester en avant-première toutes les dernières technologies de mise en page, les effets visuels, les outils de développement, et plus encore.