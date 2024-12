Apple publie Safari Technology Preview 210 sur macOS Sequoia

Safari Technology Preview 210 est maintenant disponible sur macOS Sonoma et macOS Sequoia. Cette nouvelle mise à jour apporte plusieurs améliorations et corrige certains bogues.

210 : la dernière version

Apple a déployé aujourd’hui une nouvelle mise à jour pour Safari Technology Preview, son navigateur expérimental introduit en mars 2016. Conçu pour offrir un aperçu des innovations prévues pour les futures versions de Safari, ce programme permet aux utilisateurs et aux développeurs de tester en avant-première des fonctionnalités en cours de développement. Avec la version 210 désormais disponible, Safari Technology Preview poursuit son objectif de perfectionner l’expérience de navigation sur macOS.

Cette mise à jour inclut un large éventail de correctifs et d’améliorations. Les domaines concernés couvrent notamment JavaScript, le rendu des pages, les animations Web, l’API Web, les extensions Web, l’inspecteur Web, le CSS et le DOM. Ces ajustements visent à améliorer la stabilité, les performances et la compatibilité du navigateur. Safari Technology Preview agit comme un banc d’essai pour ces innovations, permettant de recueillir les retours des utilisateurs avant leur intégration dans la version publique de Safari.

L’une des spécificités de cette nouvelle version est sa compatibilité avec les machines exécutant macOS Sonoma et macOS Sequoia, les deux dernières générations du système d’exploitation d’Apple. Cette prise en charge garantit que Safari Technology Preview reste à jour avec les derniers développements logiciels d’Apple, offrant ainsi une expérience optimisée pour les utilisateurs des systèmes les plus récents.

Comment installer Safari Technology Preview :

Pour télécharger et installer Safari Technology Preview, suivez les étapes ci-dessous :

Accédez au site officiel

Rendez-vous sur le site dédié à Safari Technology Preview :

Site officiel de Safari Technology Preview

Vérifiez la compatibilité de votre appareil

Safari Technology Preview est compatible avec les versions récentes de macOS. La version actuelle (210) prend en charge :

macOS Sonoma

macOS Sequoia

Assurez-vous que votre Mac est à jour avec l’un de ces systèmes d’exploitation.

Téléchargez le fichier d’installation

Sur le site officiel, cliquez sur le lien de téléchargement correspondant à votre version de macOS.

Le fichier d’installation sera téléchargé dans votre dossier “Téléchargements”.

Installez Safari Technology Preview

Double-cliquez sur le fichier téléchargé pour ouvrir l’installateur.

Suivez les instructions à l’écran pour installer Safari Technology Preview sur votre Mac.

Mettez à jour régulièrement

Une fois installé, Safari Technology Preview peut être mis à jour via :

Préférences système > Mise à jour logicielle (sur macOS Sonoma).

Paramètres système > Mise à jour logicielle (sur macOS Sequoia).

Explorez les nouvelles fonctionnalités

Lancez Safari Technology Preview depuis votre dossier Applications.

Testez les fonctionnalités expérimentales et découvrez les améliorations prévues pour les prochaines versions de Safari.

Remarque importante

Safari Technology Preview peut être utilisé indépendamment de votre version classique de Safari. Cela vous permet d’expérimenter de nouvelles fonctionnalités sans affecter votre navigateur principal.