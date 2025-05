Logic Pro 11.2 franchit un cap avec le Stem Splitter haute fidélité et Flashback Capture

Logic Pro franchit un nouveau cap pour les beatmakers avec une mise à jour majeure qui transforme la production musicale sur Mac et iPad. Apple déploie aujourd'hui des fonctionnalités intéressantes qui promettent d'améliorer l'approche créative des producteurs hip-hop et électro.

Le Stem Splitter devient encore plus précis

L'outil phare de Logic Pro gagne en sophistication avec une fidélité audio considérablement améliorée. Cette nouvelle version permet désormais de séparer les pistes guitare et piano des enregistrements existants, s'ajoutant aux capacités déjà présentes pour les voix, la batterie et les autres instruments.

Les producteurs peuvent maintenant extraire des détails inédits d'anciens enregistrements et démos, ouvrant de nouvelles possibilités créatives pour le remix et la réutilisation de matériel existant. La fonction submix facilite également l'export sélectif d'éléments spécifiques, comme créer une version instrumentale en supprimant les voix ou isoler uniquement la batterie et la basse.

Flashback Capture sauve vos inspirations perdues

Innovation particulièrement astucieuse, Flashback Capture résout un problème universel des musiciens : récupérer une performance exceptionnelle qu'on a oublié d'enregistrer. Cette fonction révolutionnaire permet de restaurer les performances MIDI et audio même après coup, à condition que Logic Pro soit en mode lecture active.

En mode Cycle, les musiciens peuvent improviser plusieurs prises que Flashback Capture organisera automatiquement dans un dossier de prises.

De nouveaux sons pour alimenter l'inspiration

Trois nouveaux packs sonores enrichissent l'arsenal créatif : Dancefloor Rush apporte plus de 400 boucles dynamiques drum'n'bass avec des kits de batterie percutants, tandis que Magnetic Imperfections capture l'essence brute des bandes analogiques. Le pack Tosin Abasi dévoile l'univers du métal progressif avec des amplis boutique et des techniques de picking distinctives.

Logic Pro 11.2 pour Mac (229,99€) et Logic Pro 2.2 pour iPad (4,99€/mois) sont disponibles dès aujourd'hui.

