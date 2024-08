La version 2.0 de Logic Pro apporte des outils améliorés par l'IA

Apple a publié une mise à jour majeure de Logic Pro, son app de création musicale professionnelle, introduisant toutes les nouvelles fonctionnalités annoncées la semaine dernière lors du keynote "Let Loose" autour de l'iPad.



Les nouvelles versions de Logic Pro et Final Cut Pro ont été annoncées en même temps que les nouveaux modèles d'iPad Pro M4 et d'iPad Air M2, sur iPadOS et macOS.

Logic Pro passe à l'intelligence artificielle

Logic Pro 2 dispose de nouvelles fonctions assistées basées sur l'intelligence artificielle qui aident les artistes à créer de la musique, ces options rejoignant Smart Tempo et le plug-in Pitch Correction.

Les nouveaux outils améliorés par l’IA viennent rejoindre les modules Smart Tempo et Correction tonale pour augmenter votre créativité

Côté Session Player, les joueurs Bass et Keyboard viennent rejoindre le Drummer pour compléter le groupe de joueurs disponibles, tous créés avec l’aide de l’IA. Cela permet de créer des performances qui suivent vos directions, pour peu que vous ayez au moins un iPad M1 ou Mac M1.



Grâce à la nouvelle fonction ChromaGlow, les utilisateurs peuvent définir la tonalité parfaite et choisir parmi cinq styles de saturation différents pour ajouter de la chaleur, de la présence et du punch aux pistes en simulant le son d'un matériel analogique rétro.



Les fichiers audio peuvent être séparés en stems pour les voix, la batterie, la basse et d'autres parties à l'aide de la fonction Stem Splitter. La séparation des pistes vise à faciliter l'application d'effets, l'ajout de nouvelles parties et la modification du mixage.



Des améliorations ont également été apportées à la bibliothèque de sons, à la fonction Spatial Audio et à d'autres fonctionnalités, dont les notes complètes d'Apple sont disponibles ci-dessous.



Ces dernières fonctionnalités sont disponibles pour Logic Pro sur Mac, tandis que Session Players, ChromaGlow, Stem Splitter et les nouvelles options Sound Library sont également disponibles sur Logic Pro 2 pour iPad.



La version actualisée de Logic Pro est gratuite pour les utilisateurs existants. Le logiciel coûte 229 euros sur Mac et 49 euros sur iPad, mais avec quelques limitations. Les possesseurs d'une licence Mac peuvent l'utiliser sur iPad, ouf.

Télécharger l'app gratuite Logic Pro pour iPad