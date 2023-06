Apple Podcasts se met à jour avec une recherche améliorée

Apple Podcasts est sans aucun doute l'application de référence pour retrouver les meilleurs podcasts dans le monde. Après avoir amélioré l'interface de son app à plusieurs reprises ces dernières années et avoir inclus les abonnements à renouvellement mensuel, Apple poursuit avec... l'amélioration de la recherche !

Apple Podcasts propose une recherche plus détaillée

Avec des centaines de milliers de podcasts qui sont disponibles, il n'est pas toujours simple de trouver la thématique de podcast qui va vous intéresser. Apple a décidé d'ajouter de nouvelles sous-catégories à sa recherche pour faciliter la découverte de nouveaux podcasts. Dès aujourd'hui, les sous-catégories suivantes sont disponibles :

Santé mentale

Relations

Auto-amélioration

Journaux personnels

Entrepreneuriat

Documentaire

Être parent

Livres

Apprentissage des langes

Si vous n'êtes pas encore familier cette recherche filtrée, Apple explique que les utilisateurs peuvent trouver toutes les catégories, sous-catégories et podcasts par langue à partir de l'onglet Recherche sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Ils peuvent aussi parcourir les graphiques pour une catégorie ou une sous-catégorie spécifique à partir de la page de la catégorie. Une sélection de classements pour les meilleures catégories est également accessible à partir de Top Charts.



Apple assure également avoir actualisé avec de nouvelles illustrations et recommandations les 19 catégories et les 9 sous-catégories citées ci-dessus. L'entreprise pousse au maximum l'expérience utilisateur afin que son application Apple Podcasts conserve sa position de leadership dans le secteur face à la concurrence toujours plus agressive.



