iSoft v9.2 : bons plans et commentaires améliorés pour fêter les 16 ans du blog (màj)

Nouvelle version de votre application préférée. Avec la mise à jour 9.2, iSoft franchit un nouveau cap avec une section "bons plans" complètement repensée, regroupant les apps du moment ainsi que les promotions sur les appareils Apple, mais aussi une rubrique commentaires plus pratique que jamais. C'est aussi l'occasion de fêter les 16 ans du blog !



: la version 9.2.1 est déjà là pour améliorer la lisibilité en mode sombre, les widgets et corriger un bug lorsque vous signalez un commentaire.

iSoft propose deux grandes nouveautés

Avec la toute dernière mise à jour, iSoft vous offre deux nouveautés principales. La première concerne les bons plans de l'App Store. Moins fréquents qu'auparavant, ils sont en revanche plus soignés avec une fiche complète et surtout une vérification du prix en direct. Si le tarif change et devient rouge, c'est que la promotion est terminée. De quoi éviter les mauvaises surprises, bien que vous allez toujours passer par l'App Store avant de télécharger quoique ce soit.



De plus, dans cette section, vous retrouverez les meilleures offres du moment sur les produits Apple, comme le MacBook Air M2 ou l'Apple Watch Series 9 que l'on trouve actuellement. Le tout a été enrobé de la plus belle des manières, avec une interface élégante et très pratique. Une fois de plus, nous innovons.

L'autre nouveauté majeure concerne les commentaires. Vous étiez nombreux à nous demander des améliorations, mais notre système ouvert, unique en son genre, a ses limites. Alors, pour retrouver facilement les réponses que les autres lecteurs vous font, les messages s'affichent désormais en vert. De plus, nous avons travaillé sur l'effet d'apparition de la liste des commentaires, pour rendre l'expérience plus agréable.



Le reste est plus anecdotique avec une optimisation du cache des images, quelques corrections mineures et, toujours, une grande compatibilité. iSoft, depuis la refonte totale de la version 9, repose sur un socle en SwiftUI, permettant d'offrir une navigation parfaite sur iPhone, iPad, Mac et Vision Pro. Le casque sort dans dix jours en France, notre application gratuite est prête depuis le mois de mars !

Joyeux anniversaire iSoft !

En ce mois de juillet, cela fait d'ailleurs 16 ans que nous partageons notre passion d'Apple avec des millions de francophones partout dans le monde !



Certains d'entre vous ont grandi avec nous, d'autres sont arrivés en cours de route, mais tous sont animés par le même attachement à la marque à la pomme.



Merci encore pour tous vos messages au quotidien, pensez à faire connaître iSoft à vos proches, cela nous aide à tenir sur la durée.

Télécharger l'app gratuite iSoft