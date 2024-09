iSoft v9 : une nouvelle app en SwiftUI pour iOS, iPadOS et visionOS !

2024 est une grande année pour iPhoneSoft. Tout comme l'iPhone, nous nous efforçons d'évoluer avec le temps afin d'améliorer l'expérience utilisateur. Voici donc notre toute nouvelle application iSoft entièrement recodée et accompagnée d'un message de remerciements pour vous tous, sans qui nous n'existerions pas. Nous espérons que vous allez l'apprécier et qu'elle sera à la hauteur de votre fidélité et de l'exigence des fans d'Apple que vous êtes.



Un petit bug touche les réglages des notifications. Après la mise à jour vers la version 9.0, rendez-vous dans iSoft > Réglages > Notifications pour les réactiver.

Pour le cas des favoris, vous devez repartir à zéro, le nouveau système ne nous a pas permis de les récupérer.

En ce 11 mars, la version 9.0.1 est déjà arrivée pour corriger tous les petits bugs remontés.

Une nouvelle ère pour la communauté iSoft

L'histoire d'iSoft

Depuis bientôt 16 ans, et le lancement de l'App Store avec l'iPhone 3G, iPhoneSoft fait tout son possible pour partager l'actualité Apple & Geek au quotidien à ses dizaines de milliers de lecteurs quotidiens (plusieurs millions par an). La communauté ne cesse de s'agrandir année après année et nous vous en remercions du fond du cœur.



Pour ceux qui nous ont rejoint en cours de route, sachez que nous avons démarré en juillet 2008, l'année de sortie de l'iPhone 3G dont la grande nouveauté était l’App Store, un coup de génie de feu Steve Jobs. Tout cela ne nous rajeunit pas, et c’est votre soutien inconditionnel qui nous fait tenir, saison après saison.



Durant tout ce temps, l'application n'a cessé de s'améliorer et d'évoluer avec son époque, tout comme les produits Apple. Maintenant que nous sommes dans l'ère de l'ordinateur spatial, il est temps de passer à l'étape supérieure.

iSoft v9 : une application spatiale

Mesdames messieurs, nous vous présentons la nouvelle application iSoft v9. Bien que nombreux de nos utilisateurs nous interpellent souvent pour nous dire que notre application est d'une fluidité absolue (et jamais égalée par nos confrères), elle était basée sur un code vieux depuis plus de dix ans, en grande partie en objective-c. Elle avait été lancée à la suite de l'arrivée d'iOS 7 qui avait apporté le flat design. Celle d'avant, la v4, datait carrément du lancement de l'App Store…



Nous avons voulu faire plaisir à nos lecteurs en utilisant les dernières technologies d'Apple comme SwiftUI. La nouvelle application est encore plus légère et réactive, et ce, sur tous les iPhone (les Pro Max auront une surprise en paysage), tous les iPad, tous les Mac Apple Silicon et même sur le tout nouveau casque Vision Pro. Oui, le code s'adapte parfaitement à tous les appareils, en prenant soin d'exploiter les capacités propres à chacun. Pourtant, vous retrouverez toujours le style iSoft, épuré mais coloré.

iPhone :

iPad :

Résultat, l'application iSoft, sortie initialement en 2009, est plus fluide que jamais sur tous les supports, avec toujours la possibilité de recevoir des notifications, d'avoir des widgets, de gérer ses favoris (avec une meilleure gestion), de changer l'icône de l'app, de forcer le mode sombre et plus encore comme la consultation hors-ligne des derniers articles.



Parmi les petits plus par rapport à la version précédente, on retrouve aussi un vrai thème pour iPhoneTweak, la possibilité de choisir entre les icônes rondes et carrées arrondies, la publicité en bas des articles qui a disparu, une meilleure mise en page des articles, des tables des matières enfin cliquables, l'ouverture de vrais articles lors d'un clic sur un lien depuis la page keynote ou encore un filtre pour mieux s'y retrouver dans ses favoris.



Certaines options restent réservées aux membres "premium".

Une nouvelle politique tarifaire nécessaire à la survie d'iSoft

Chez iPhoneSoft, il y a deux règles que nous n'avons jamais transgressées. Informer du mieux que possible nos lecteurs et protéger leurs données personnelles coûte que coûte. Il suffit d'aller jeter un coup d'œil au rapport de confidentialité de Safari pour s'apercevoir que nous sommes parmi les sites web avec le moins de traqueurs. Certains de nos confrères en ont par exemple cinq fois plus.



Tout cela en garantissant l'accès gratuit à notre service. Un format forcément agréable, mais malheureusement difficile à maintenir sur le long terme avec le coût des serveurs et du personnel, ainsi que la montée en puissance des bloqueurs de publicités en tout genre. Il est loin le temps où des Youtubers comme Jojol nous faisaient des vidéos gratuites pour présenter iSoft en échange de visibilité. Les temps ont changé, les gens aussi.



Pour survivre, nous avons été obligés d'effectuer des coupes budgétaires au niveau de l'équipe, un moment toujours difficile à vivre. Après une longue réflexion durant plusieurs mois et des réunions interminables, nous avons pris la décision importante de faire évoluer notre modèle économique, sans léser les fidèles.



Désormais, un système d'abonnement se présente à vous. Il se décompose en trois parties avec l'abonnement mensuel, l'abonnement annuel et l'abonnement à vie qui représente notre philosophie depuis le début avec un achat unique qui donne un accès intégral.

Premium mensuel 0.99 € par mois

Premium annuel 9.99 € par an

Premium à vie 29.99 € en une seule fois

Quel que soit votre choix, vous profiterez d'une application sans publicité, une section favoris illimitée, une personnalisation de l'icône à choix multiple, sans oublier le nouveau design général sur toutes les plateformes, iPhone, iPad, Mac et même Vision Pro. Et d'autres avantages s'ajouteront avec le temps.



Bien évidemment, l'accès gratuit avec publicité est toujours de la partie.



Une dernière fois, un immense merci à tous nos lecteurs passionnés et à ceux qui nous apporterons un soutien supplémentaire en passant par une formule d'abonnement. Nous tâcherons, comme d'habitude, d'être à la hauteur.



En espérant que cette version 9 vous plaise, entièrement développée avec les outils d'Apple par Medhi (comme le site), le "père" d'iPhoneSoft.



Excellent week-end à tous ☀️ !

Télécharger l'application iSoft maintenant

Télécharger l'app gratuite iSoft

PS : Il est possible de se désabonner en quelques secondes et à tout moment en passant par la section Réglages > Profil > Abonnements sur un appareil Apple.