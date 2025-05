Vivaldi 7.4 sur iOS : menu flottant, média en arrière-plan et gestion améliorée des onglets

La version 7.4 du navigateur iOS de Vivaldi apporte son lot de nouveautés, dont une qui devrait faire plaisir aux amateurs de YouTube : la lecture audio en arrière-plan. Cette option permet un streaming ininterrompu de musique, podcasts et vidéos lors du changement d'application ou du verrouillage de l'écran. Cela fonctionne de manière fluide avec YouTube et d'autres plateformes comme Dailymotion.

Vivaldi est un navigateur performant

Outre la lecture de média en arrière-plan, Vivaldi 7.4 ajoute un nouveau paramètre empêche les liens d'ouvrir automatiquement des applications externes, gardant les utilisateurs dans Vivaldi. Là encore, c'est un point pénible de Safari qui renvoie systématiquement sur les apps (comme TikTok par exemple).

La gestion des onglets s'améliore grandement dans la nouvelle mise à jour de Vivaldi avec l'épinglage et l'empilement. Les utilisateurs peuvent épingler leurs sites favoris, comme les e-mails ou les flux d'actualités, sur la barre d'onglets pour un accès rapide et regrouper les onglets liés en piles personnalisables avec des noms et des couleurs distincts.



Les contrôles de l'historique ont été affinés, offrant des paramètres ajustables pour la recherche et l'historique saisi dans la barre d'adresse, permettant aux utilisateurs de choisir entre une navigation basée sur des suggestions ou une expérience vierge.



Les améliorations visuelles incluent une barre d'onglets redessinée avec un "menu flottant" inspirés de la version PC / Mac de Vivaldi, facilitant la distinction des onglets et modernisant l'interface.

Une superbe application gratuite

Propriété de ses employés, Vivaldi Browser est un navigateur Web puissant, personnalisable et axé sur la confidentialité, utilisé par des millions d’utilisateurs. Il offre un bloqueur de publicités et de traqueurs pour une navigation sécurisée, des onglets de style bureau pour gérer plusieurs sites efficacement, et une synchronisation chiffrée entre appareils. Personnalisez votre expérience avec des thèmes, fonds d’écran, un mode sombre forcé, et des icônes d’application. Prenez des notes, organisez vos favoris, enregistrez des articles pour une lecture hors-ligne, et changez de moteur de recherche facilement. Vivaldi s’adapte à vous, sans collecte de données, pour une navigation fluide et privée.



Un très bon navigateur, à tester gratuitement sur l'App Store, en remplacement de Safari ou de Chrome.

