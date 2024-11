Google veut unifier Chrome OS et Android pour concurrencer l'iPad

Google travaillerait actuellement sur un tout nouveau système d'exploitation. Son plan serait de fusionner Chrome OS et Android pour créer un OS ultime destiné aux tablettes et appareils hybrides, comme les Chromebook.

Un concurrent sérieux pour iPadOS

Google planifie de fusionner Chrome OS avec Android pour lancer un système d’exploitation unifié destiné à concurrencer l’iPad d’Apple et son redoutable iPadOS. Ce projet vise à combiner les forces des deux plateformes pour offrir une meilleure expérience utilisateur, notamment sur tablettes et appareils hybrides. Cette initiative pourrait signaler la fin des Chromebook tels qu’on les connaît au profit de dispositifs optimisés par cette nouvelle solution.



En juin dernier, Google avait confirmé dispatcher certains aspects d'Android dans Chrome OS. Cette fois, le document évoque une fusion totale des deux systèmes d'exploitation. L'objectif est clair, concurrencer l'iPad, maître des lieux incontesté dans cette catégorie. Un défi titanesque que Google a toujours laissé de côté.

Le rapport souligne que cette stratégie pourrait profiter à l'écosystème Android en augmentant le nombre d'utilisateurs et en le rendant plus attractif pour les développeurs. En parallèle, Android Headlines rapporte que Google développe un ordinateur portable haut de gamme sous la marque Pixel, lequel pourrait justement embarquer la nouvelle plateforme Android destinée aux ordinateurs de bureau.



Google n'a pas encore confirmé officiellement son intention de remplacer progressivement Chrome OS par Android. L'entreprise a refusé de commenter ce sujet. Elle se concentre actuellement sur une question plus délicate : la justice américaine souhaite l'obliger à se séparer de Chrome pour mettre fin à son monopole sur le marché de la recherche.



Source