La nouvelle version d'Android ne sortira plus en même temps qu'iOS

Google change de stratégie pour la sortie annuelle de la nouvelle version d'Android. Terminé le troisième trimestre, on passe sur le deuxième. De plus, une autre mise à jour se place au quatrième trimestre, une sorte de grand correctif, environ six mois après le lancement officiel et six mois avant l'arrivée de la version suivante.

Android bouleverse son calendrier

Google modifie complètement le calendrier de son système d'exploitation Android. Initialement lancée entre la fin du mois d'août et la mi-octobre, la nouvelle version d'Android va être décalée dès l'année prochaine. Un changement pas si anodin que ça.



À partir de 2025, elle sera publiée au second trimestre de l'année en cours, entre avril et juin. Une seconde mise à jour de mi-parcours s'ajoute également au calendrier. Au quatrième trimestre, entre octobre et décembre, elle aura pour objectif d'apporter des correctifs importants et d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires à l'OS. Sans oublier la traditionnelle optimisation générale.

L'objectif ici, être plus en adéquation avec tout l'écosystème autour d'Android, notamment les marques qui vendent des smartphones avec la surcouche de Google. Le plus gros défaut encore actif à ce jour du côté de Google et d'Android, le déploiement étant complexe. Idem pour la distribution des nouvelles API aux développeurs.



Android 16, nom de code Baklava, sortira donc au second trimestre 2025. La version réservée aux développeurs sera prochainement en ligne, de sorte qu'ils puissent avoir le temps nécessaire avant le lancement mondial. Android sera systématiquement de sortie avant son concurrent iOS, ce qui n'était pas toujours le cas ces dernières années. Apple reste sur une sortie automnale tandis qu'Android passe sur la période estivale.



