Android 16 aurait des notifications permanentes façon Live Activities d'Apple

Android 16 devrait introduire un nouveau type de notifications appelées Rich Ongoing Notifications, permettant aux applications d’afficher des éléments similaires à la fonctionnalité Live Activities d’Apple dans la barre d'état. Poursuivant l’engagement d’Android à offrir des notifications efficaces, cette mise à jour vise à rendre les notifications plus informatives et personnalisables, offrant aux applications la possibilité de montrer plus qu'une simple icône. Cette fonctionnalité a été aperçue dans la dernière version Android 15 QPR1 bêta 3 et montre un potentiel pour des notifications interactives.

Des notifications permanentes enrichies

L'API Rich Ongoing Notifications (notifications permanentes enrichies) permettra aux applications de créer des bannières avec du texte et des couleurs de fond, similaires à la bannière d’enregistrement d’écran présente dans les dernières bêtas d’Android. Ces éléments peuvent être cliqués pour fournir davantage de détails, offrant ainsi des mises à jour en temps réel sur des tâches comme les réveils imminents ou les arrivées de livraison comme Uber. Bien qu’elle rappelle le Dynamic Island d'Apple, ce type de notification n’est pas une nouveauté dans Android, qui a introduit une bannière dynamique pour les appels avec Android 12, un an avant le lancement de l'iPhone 14 Pro.

Un exemple de notification permanente pour les appels sous Android 12

L'API est encore en cours de développement et n'est actuellement pas accessible à la plupart des applications Android. Cependant, Google a fourni une interface en ligne de commande pour en explorer les possibilités. Grâce à cet outil, les développeurs ont pu créer des notifications fictives pour des applications comme Google Horloge, Uber, et United Airlines (une compagnie aérienne), démontrant comment cette fonctionnalité pourrait enrichir les notifications en temps réel dans Android 16. Bien que certains puissent voir cette fonctionnalité comme inspirée par Apple, le concept reprend ce qui existe depuis longtemps dans l’écosystème Android et s'apprête à devenir plus intéressant avec Android 16.

Un exemple de notification permanente sous Android 16

Après un Android 15 en demi-teinte, on se dit que Google pourrait faire des notifications permanentes enrichies une fonctionnalité emblématique du prochain Android 16.



Mais franchement, le rendu est loin d'être aussi agréable à l'oeil que chez Apple. En tout cas à date.



