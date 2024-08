Apple Sports va passer aux Live Activities sur iPhone et Apple Watch

1 com

Avec l'application Apple Sports, les fans de sport peuvent suivre des matchs, des ligues, des conférences et des équipes dans tout un tas de disciplines, en tout cas aux US et au Canada pour le moment. Bientôt, les utilisateurs pourront recevoir des mises à jour en temps réel sur les écrans de verrouillage de l'iPhone et de l'Apple Watch grâce aux Live Activities.

Apple Sports passe un nouveau cap

Apple introduit tout d'abord des améliorations pour la NFL et le football universitaire avec du play-by-play, offrant un accès rapide aux séquences de score présentées aux côtés de chaque action de jeu. En outre, un nouveau dynamic drive tracker permet aux fans de visualiser où se trouve le ballon sur le terrain à tout moment.

Avec iOS 18 et watchOS 11, l'application Apple Sports proposera aussi des Live Activities, fournissant des scores en direct et des résumés des actions directement sur les écrans de verrouillage de l'iPhone et de l'Apple Watch.

Une mise à jour de l'application plus tard cette année introduira également un nouveau menu déroulant pour les vues principales des cartes de score, rendant encore plus rapide le passage entre Mes Ligues, Mes Équipes, et les flux des ligues favorites. Une nouvelle recherche améliorée facilitera la visualisation des matchs pour les ligues que les fans ne suivent pas actuellement.

La Ligue des Champions aussi

Pour mémoire, Apple Sports fournit des scores, des mises à jour, des données de paris, et plus encore tout au long de la saison pour plusieurs ligues. Des ligues supplémentaires, telles que la Ligue des Champions et la Ligue Europa, seront disponibles sur Apple Sports au fil du temps, à partir de la phase de ligue en septembre.

Apple Sports propose des scores, des mises à jour, des données de paris et bien plus encore, tout au long de la saison, pour les championnats suivants :

NFL

NCAAF

MLS

MLB

NBA

WNBA

Basketball NCAA (hommes et femmes)

NHL

NWSL

Premier League

Bundesliga

LaLiga

Liga MX

Ligue 1

Serie A

Seul souci, cette app gratuite n'est toujours pas disponible en France. On a hâte d'y avoir droit, surtout qu'il faut par exemple se connecter sur l'app Lequipe pour accéder au contenu.

Télécharger l'app gratuite Apple Sports