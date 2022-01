Le raccourci Apple Frames supporte les iPhone 13, Apple Watch 7 et MacBook Pro 14 pouces

Le fameux raccourci Apple Frames créé par Federico Viticci de MacStories a reçu cette nuit une énorme mise à jour. L'utilitaire qui permet d’enjoliver des captures d'écran en les plaçant dans un cadre représentant l’appareil en question, prend désormais en charge les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, l'Apple Watch Series 7, les iPhone 13, des langues supplémentaires et bien plus encore.

Un raccourci indispensable se met à jour

Lancé avec iOS 12, le raccourci de Viticci vient de passer en version 2.1. Nommé « Apple Frames », il contient plusieurs améliorations notables, dont une plutôt technique :

À partir de la version 2.1 d'Apple Frames, l'application Raccourcis détectera si vous avez une ancienne version de Frames.json installée dans iCloud Drive, et elle la remplacera automatiquement par la dernière version du CDN MacStories. C'est tout. Si une ancienne version du fichier Frames.json est trouvée, Shortcuts vous enverra une notification et téléchargera à nouveau le fichier depuis cdn.macstories.net. (Vous devrez accorder la permission au moins une fois pour les deux actions " Afficher la notification " et " Obtenir le contenu de l'URL ").

Concrètement, cela signifie également que Federico Viticci peut continuellement mettre à jour le dictionnaire Frames.json sans que les utilisateurs aient besoin de le retélécharger et de déplacer manuellement le fichier.

En plus de la prise en charge des nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro 2021 de 14 et 16 pouces et de l'Apple Watch Series 7, vous pourrez choisir le style de la montre que vous voulez voir en capture.



Autre point, Apple a décidé de ne pas rendre disponible la bordure de 40 mm de l'Apple Watch Series 7 dans ses mockups. Apple Frames fonctionne donc pour créer des captures d'écran avec des modèles de 45 mm de la Series 7.

Je ne peux rien faire contre l'absence de bordure pour l'Apple Watch Series 7 de 40 mm, que j'aimerais prendre en charge dans mon raccourci Apple Frames. Si vous êtes d'accord avec moi, faites savoir à Apple que ces cadres seraient les bienvenus. (Et je ne comprends vraiment pas le raisonnement d'Apple ici. Après tout, ils fournissent plusieurs bords pour différentes tailles d'écran d'iPad et d'iPhone).

Cette mise à jour comprend également la prise en charge du chinois et du tchèque, ainsi que des corrections de bugs concernant les captures d'écran de MacBook Air et d'iPad mini. On peut également dire que la version précédente était déjà compatible iPhone 13.



Enfin, avec l'arrivée de Raccourcis (Shortcuts) sur Mac, Viticci souligne également qu'Apple Frames fonctionne désormais comme une action rapide et un service pratique dans le Finder de macOS 12 Monterey. Une petite révolution pour ceux qui passent leur temps à faire des captures d'écran et à les partager.



Apple Frames est un outil gratuit de grande qualité, nous vous conseillons donc de l'installer au plus vite. Bien évidemment, le pré-requis est d'avoir installer l'application d'Apple :



Télécharger l'app gratuite Raccourcis