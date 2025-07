Apple ajoute les classifications d'âge 13+, 16+ et 18+ sur l'App Store

Apple met à jour son système de classification par âge de l'App Store pour améliorer les contrôles parentaux, en introduisant de nouveaux paliers 13+, 16+ et 18+, en plus des classifications existantes 4+ et 9+. Les développeurs ont été informés par e-mail, et par le site officiel d'Apple, que les applications ont été automatiquement réaffectées à ces nouvelles classifications en fonction des réponses précédentes au questionnaire. Ces changements sont visibles dans les versions bêta d'iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, tvOS 26, visionOS 26 et watchOS 26.

Apple laisse la main aux développeurs

Les développeurs peuvent ajuster manuellement les classifications dans l'outil App Store Connect si la classification attribuée ne convient pas au public de leur application.

Pour accompagner ce système mis à jour, Apple a ajouté de nouvelles questions obligatoires au questionnaire de classification par âge, concernant les contrôles intégrés à l'application, les fonctionnalités, les contenus médicaux ou de bien-être, et les thèmes violents.



Les développeurs doivent répondre à ces questions d'ici le 31 janvier 2026, sous peine de restrictions sur les mises à jour des applications dans App Store Connect. Apple a également souligné l'importance de respecter les réglementations telles que le COPPA et le RGPD, en demandant aux développeurs de prendre en compte toutes les fonctionnalités des applications, y compris les assistants IA et les chatbots, lors de l'évaluation des contenus sensibles. À noter que pour remplir le nouveau formulaire, il faut soumettre une mise à jour de l'application, nous venons de tester avec notre app iSoft.



Ces changements visent à rendre l'App Store plus sûr et plus transparent pour les utilisateurs de tous âges, avec des classifications adaptées aux normes locales de chaque région.