SwiftUI : Apple corrigerait enfin ses deux lacunes majeures

Apple s'apprête à corriger deux lacunes majeures de SwiftUI qui ont longtemps freiné l'adoption complète de ce framework par les développeurs. Ces améliorations, bien que techniques, pourraient transformer l'expérience de développement sur l'écosystème Apple.

Un éditeur de texte enrichi enfin natif

Depuis son lancement, SwiftUI promettait de révolutionner le développement d'interfaces utilisateur sur toutes les plateformes Apple. Cependant, l'absence d'un éditeur de texte enrichi intégré constituait l'une de ses principales faiblesses. Actuellement, les développeurs peuvent afficher du texte formaté, mais créer des champs de saisie supportant le gras ou l'italique nécessite des contournements complexes.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple s'apprête à combler cette lacune avec un éditeur de texte enrichi natif. Cette nouveauté permettra enfin de créer des applications de prise de notes, de messagerie ou de traitement de texte entièrement en SwiftUI, sans avoir recours à l'ancien framework UIKit. Pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, cela se traduira par des applications plus fluides et cohérentes avec l'interface système.

L'intégration native des vues web

La seconde amélioration concerne l'intégration des vues web. Actuellement, afficher une page internet dans une application SwiftUI relève du parcours du combattant, obligeant les développeurs à bricoler des solutions hybrides. 9to5Mac révèle qu'Apple prépare une nouvelle API native pour simplifier cette intégration.

Cette évolution s'avère cruciale à l'heure où de nombreuses applications mélangent contenu natif et web. Les développeurs pourront désormais créer des expériences plus homogènes sans compromettre l'architecture déclarative de SwiftUI.

Ces améliorations, bien que spécialisées, devraient accélérer l'adoption de SwiftUI et améliorer la qualité globale des applications sur l'App Store. Apple continue ainsi de peaufiner son écosystème de développement, rendant la création d'applications plus accessible tout en maintenant ses standards de qualité.



On devrait connaître toutes les nouveautés de Swift dans quelques jours à la WWDC 2025.