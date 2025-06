Apple dévoile Xcode 26 avec Swift 6.2, Game Porting Toolkit 3, Icon Composer, etc

Lors de sa dernière conférence des développeurs, à la WWDC 25, Apple a dévoilé une série d'innovations et d’améliorations de ses outils pour permettre aux créateurs de concevoir des applications plus captivantes, intelligentes et visuellement plus immersives sur iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 et tvOS 26. Ces mises à jour, centrées sur un nouveau langage de design Liquid Glass, une intégration avancée de l’IA et des frameworks puissants, visent à aider les développeurs à créer des expériences intuitives et optimisées tout en conservant la familiarité de l’écosystème Apple. Avec plus de 250 000 API, les développeurs peuvent exploiter des capacités comme l’apprentissage automatique, la réalité augmentée et l’informatique spatiale pour concrétiser leurs visions. Cette année, tout se passe dans Xcode 26.

Liquid Glass

Une fonctionnalité phare est l’introduction de Liquid Glass, un nouveau langage visuel qui redéfinit le design des applications avec une esthétique fluide, semblable à du verre. Ce design s’étend des petits éléments comme les boutons et curseurs aux composants plus grands comme les barres d’onglets, garantissant une expérience utilisateur cohérente et agréable. SwiftUI, le framework natif d’Apple, permet aux développeurs d’adopter ce design universel, mettant l’accent sur le contenu et la cohérence entre plateformes.

Icon Composer

De plus, l’application Icon Composer permet aux développeurs de créer des icônes d’applications visuellement frappantes avec des fonctionnalités avancées comme l’annotation de couches, les ajustements de translucidité et les aperçus de rendu multi-mode, renforçant l’identité des applications.

Xcode 26 avec ChatGPT

Xcode 26 améliore encore la productivité avec des outils de codage basés sur l’IA, y compris un support intégré pour les grands modèles de langage comme ChatGPT. Les développeurs peuvent écrire du code, générer des tests et déboguer directement dans l’environnement de codage, avec des options pour utiliser des clés API d’autres fournisseurs ou exécuter des modèles locaux sur des Macs avec silicium Apple. Ce n'est pas aussi fort que Cursor ou Claude, mais c'est un bon début.



Des fonctionnalités supplémentaires, comme un catalogue de localisation amélioré et le support de Voice Control, simplifient les flux de travail et l’accessibilité.

Framework Foundation Models

Le Framework Foundation Models marque une avancée majeure dans l’intelligence embarquée, permettant aux développeurs d’intégrer Apple Intelligence dans leurs applications avec un minimum de code — parfois seulement trois lignes en Swift. Ce framework prend en charge des capacités d’IA respectueuses de la vie privée, fonctionnant hors ligne, avec des fonctionnalités comme la génération guidée et l’appel d’outils. Par exemple, l’application de journalisation Day One d’Automattic exploite ce framework pour offrir des fonctionnalités intelligentes centrées sur la confidentialité, redéfinissant l’expérience utilisateur. Comme l’a souligné Paul Mayne, responsable de Day One :

Le framework Foundation Model nous a permis de repenser ce qui est possible avec la journalisation, en combinant intelligence et confidentialité d’une manière qui respecte profondément nos utilisateurs.

App Intents

Le framework App Intents prend désormais en charge l’intelligence visuelle, permettant à des applications comme celle d’Etsy sur iOS d’améliorer la découverte de produits grâce à la recherche visuelle. Le CTO d’Etsy, Rafe Colburn, a souligné comment cette fonctionnalité connecte les acheteurs avec des articles uniques, soutenant les petites entreprises.

Swift 6.2

Swift 6.2 introduit de puissantes fonctionnalités pour améliorer les performances, la concurrence et l'interopérabilité avec d'autres langages comme C++, Java et JavaScript. Désormais, en collaboration avec la communauté open source, Swift 6.2 prend en charge WebAssembly. S'appuyant sur la vérification stricte de la concurrence de Swift 6, Swift 6.2 simplifie l'écriture de code monothread. Les développeurs peuvent désormais configurer des modules ou des fichiers individuels pour qu'ils s'exécutent par défaut sur l'acteur principal, éliminant ainsi le besoin d'annotations supplémentaires. Le portage de Swift 5 à Swift 6.2 sera bien plus simple qu'avec la version 6.0.

Game Porting Toolkit 3 et Metal 4

Pour les jeux, le Game Porting Toolkit 3 et Metal 4 optimisent les performances sur le silicium Apple, prenant en charge des graphismes avancés et le traçage de rayons en temps réel.



Metal 4 est conçu exclusivement pour la puce Apple et ouvre la voie à la prochaine génération de jeux sur les plateformes de la marque grâce à la prise en charge des technologies graphiques avancées et du machine learning. Les développeurs peuvent désormais exécuter des réseaux d'inférence directement dans leurs shaders pour calculer l'éclairage, les matériaux et la géométrie, créant ainsi des effets visuels très réalistes pour leurs jeux.



L'interpolation d'images MetalFX génère une image intermédiaire toutes les deux images d'entrée afin d'obtenir des fréquences d'images plus élevées et plus stables, tandis que la débruitage MetalFX permet le ray tracing et le path tracing en temps réel dans les jeux les plus avancés.



L'application Apple Games offre aux joueurs une nouvelle destination tout-en-un pour tous leurs jeux et leurs amis sur iPhone, iPad et Mac. Elle introduit également une nouvelle application dédiée permettant aux développeurs de remotiver leurs joueurs et d'en attirer de nouveaux. Les défis offrent aux joueurs une nouvelle façon d'affronter leurs amis dans des confrontations basées sur le score, transformant les parties solo en expériences partagées. Les développeurs qui proposent des classements Game Center pour leurs jeux peuvent facilement ajouter des défis, offrant ainsi aux joueurs encore plus de moyens de rassembler un groupe, de couronner un vainqueur et de tenter une revanche.

Framework de conteneurisation

Le framework de conteneurisation permet aux développeurs de créer, télécharger ou exécuter des images de conteneurs Linux directement sur Mac. Il repose sur un framework open source optimisé pour la puce Apple et assure une isolation sécurisée entre les images de conteneurs.

Autres évolutions

Apple met également l’accent sur la sécurité des enfants avec l’API Declared Age Range, permettant un contenu adapté à l’âge sans compromettre la confidentialité. Les nouvelles Accessibility Nutrition Labels sur les pages de l’App Store mettent en avant les fonctionnalités prises en charge comme VoiceOver, garantissant la transparence pour les utilisateurs.

Avec ces outils, Apple continue de donner aux développeurs les moyens de créer des applications innovantes. On a hâte de découvrir les nouveautés dès septembre avec le lancement des versions finales d'iOS 26 et compagnie.



La vidéo officielle des nouveautés Xcode 26 :