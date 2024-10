Le Game Porting Toolkit 2 d'Apple aide aussi à porter les jeux sur iOS

L'année dernière, Apple a lancé une nouvelle "boîte à outils de portage de jeux" pour aider les développeurs à porter leurs titres Windows sur macOS. Cela a conduit à l'arrivée de jeux AAA comme Stray ou Resident Evil Village.



Mais à la WWDC 24, Apple a annoncé son "Game Porting Toolkit 2.0" qui fonctionne toujours sur Mac, mais aussi sur iPhone et iPad.

C'est quoi le Game Porting Toolkit ?

Le Game Porting Toolkit d'Apple facilite la traduction des jeux Windows pour qu'ils fonctionnent nativement sur macOS, avec le moins d'efforts possible. Les développeurs peuvent utiliser ce logiciel pour évaluer l'intérêt du portage de leurs jeux sur Mac, puis travailler à l'optimisation de la version macOS du jeu, notamment en convertissant la partie graphique DirectX de Microsoft vers Metal d'Apple.

Pour savoir comment votre jeu fonctionne sur le silicium d'Apple ou si vos graphiques sont portables, évaluez votre exécutable Windows non modifié sur le silicium d'Apple à l'aide de l'environnement d'évaluation pour les jeux Windows. Vous pouvez tester votre jeu, comprendre ses performances et valider vos shaders.

[...]

Lorsque vous portez vos ressources de jeu, gagnez du temps en utilisant le convertisseur de shaders Metal pour convertir le langage intermédiaire DirectX (DXIL) en une bibliothèque Metal prête à être utilisée sur Mac avec le silicium d'Apple, l'iPad et l'iPhone. La dernière version de l'outil prend en charge les nouvelles fonctionnalités de Metal, telles que l'accès à la mémoire globalement cohérent. Grâce à la nouvelle prise en charge des informations de débogage, vous pouvez désormais utiliser les outils Metal dans Xcode 16 pour déboguer, profiler et valider vos shaders convertis.

Le SDK aide également les développeurs à tirer parti d'autres fonctionnalités intégrées au système, telles que la prise en charge des contrôleurs de jeu, du Spatial Audio et de la vidéo HDR.

La version 2 du Game Porting Toolkit

Avec macOS Sequoia, actuellement en bêta, Apple a introduit le "Game Porting Toolkit 2" doté de plusieurs améliorations. La nouvelle version offre de meilleures performances graphiques et une compatibilité avec davantage de logiciels. Elle fonctionne également avec le ray-tracing matériel et intègre le jeu d'instructions AVX2. Les développeurs apprécieront.

Des jeux PC sur iPhone

Mais la nouveauté la plus intéressante, c'est que le nouveau "Game Porting Toolkit" fonctionne désormais avec iOS 18 et iPadOS 18. Lors de l'une des sessions de la WWDC 2024, la société américaine a démontré comment les développeurs peuvent utiliser le SDK pour porter un jeu Windows sur macOS, puis porter la version Mac sur iPhone et iPad.



Comme vous l'imaginez, après avoir réussi le portage sur Mac d'un titre PC, le rendre compatible avec les mobiles d'Apple est encore plus facile. En effet, le Game Porting Toolkit partage des éléments tels que la prise en charge des contrôleurs de jeu, l'audio et le rendu graphique, sans oublier le mode jeu. La force d'une architecture logicielle et matérielle commune.



Avec tout ça, les développeurs de jeux n'ont plus aucune excuse pour nous proposer des jeux consoles sur Mac, iPhone et iPad. Si vous pouviez choisir un seul titre, quel serait le jeu que vous aimeriez avoir sur les appareils Apple ?

À noter que les premiers titres à en profiter devront attendre la version finale d'iOS 18 et de macOS Sequoia, qui arriveront à l'automne.