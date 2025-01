Le Game Porting Toolkit 2 d'Apple n'est plus en bêta

La dernière version de l'outil d'Apple conçu pour faciliter le portage des jeux Windows sur Mac, le Game Porting Toolkit 2, est désormais officiellement sortie de sa phase bêta. Présentée lors de la WWDC 2024, cette deuxième génération de la boîte à outils dédiée aux développeurs de jeux offre des capacités améliorées. Sept mois après son annonce, la mise à jour a été confirmée le 15 janvier 2025 sur la page de téléchargements des développeurs, où l'étiquette "bêta" a été retirée, indiquant qu'elle est prête pour un usage grand public.



Le fichier DMG du Game Porting Toolkit 2 pèse 82 mégaoctets.

C'est quoi le Game Porting Toolkit ?

Pour mémoire, voici les caractéristiques de la boîte à outils d'Apple :

Émulation : La boîte à outils utilise l'émulation pour faire fonctionner les jeux Windows sur macOS, fournissant aux développeurs des insights avant d'investir des ressources importantes dans le portage.

: La boîte à outils utilise l'émulation pour faire fonctionner les jeux Windows sur macOS, fournissant aux développeurs des insights avant d'investir des ressources importantes dans le portage. Émulation améliorée : La version 2 inclut une meilleure compatibilité graphique et de calcul, des performances améliorées, le support du traçage de rayons et de l'ensemble d'instructions AVX2.

: La version 2 inclut une meilleure compatibilité graphique et de calcul, des performances améliorées, le support du traçage de rayons et de l'ensemble d'instructions AVX2. Débogage et profilage : Les développeurs peuvent utiliser des outils Metal comme Metal HUD, Metal GPU capture, et Metal System Trace pour déboguer et profiler les jeux pendant la phase d'évaluation.

Bien que principalement destinée aux développeurs, certains utilisateurs ont aussi utilisé la boîte à outils pour émuler des jeux sur macOS, bien que ce ne soit pas l'usage prévu par Apple.

Support supplémentaire pour les développeurs :

Directives d'interface : Des directives étendues aident les développeurs à adapter les jeux aux différents facteurs de forme d'Apple.

: Des directives étendues aident les développeurs à adapter les jeux aux différents facteurs de forme d'Apple. Exemples de code : Des démonstrations sur la manière de déployer des jeux Windows sur Mac, iPhone et iPad sont incluses.

: Des démonstrations sur la manière de déployer des jeux Windows sur Mac, iPhone et iPad sont incluses. Intégration Metal : Des outils comme Metal-cpp aident à exploiter l'expertise existante en C++ pour l'utilisation de l'API Metal, avec un convertisseur de shaders Metal et des outils de développement Metal pour Windows.

Plus de jeux AAA à venir

La sortie de la boîte à outils de portage de jeux 2 de sa phase bêta souligne l'engagement d'Apple à transformer macOS en une plateforme de jeu plus robuste. Des jeux de haute volée comme la refonte de Resident Evil 2, Death Stranding et Hades II sont déjà disponibles sur Apple Silicon, avec des titres comme Cyberpunk 2077 Ultimate Edition et Control Ultimate Edition à venir.



Cette tendance devrait attirer davantage l'attention des développeurs sur les capacités de jeu de macOS, qui ont historiquement été sous-estimées.



Des rumeurs circulent également sur les plans d'Apple pour renforcer encore plus le gaming sur ses plateformes, y compris des murmures sur une nouvelle version de l'App Store centrée sur les jeux, fusionnant des éléments de la vitrine numérique actuelle avec les fonctionnalités de Game Center.