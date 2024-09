[Live] Keynote WWDC du 10/06 : iOS 18, macOS 15, watchOS 11, visionOS 2, ...

C'est le JOUR "J" comme dit Apple, le top départ de la semaine des développeurs de la marque, la fameuse WWDC 24. Après une année 2023 plutôt terne en nouveautés logicielles, excepté du côté de visionOS avec le premier aperçu du Vision Pro, les ingénieurs d'Apple ont mis les bouchées doubles sur les produits historiques, l'iPhone en tête. iOS 18 est attendu comme la plus grande mise à jour de l'histoire (bien que pour nous, iOS 7 semble toujours imbattable), avec le mot clé à la mode : l'IA. Mais comme la firme de Cupertino ne fait jamais les choses comme les autres, il faut apparemment parler d'Apple Intelligence. Au-delà d'iOS 18, nous allons découvrir iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 et visionOS 2. Sans oublier un mot sur la sortie du Vision Pro en France et ailleurs.



Pour mémoire, le mois dernier, la firme avait tenu une petite conférence pour les iPad Pro M4 et iPad Air M2.

Un évènement toujours pré-enregistré

Lancé par Tim Cook, ce second #AppleEvent de l'année sera, une nouvelle fois, pré-enregistré par les équipes du constructeur américain. En marge de l'événement, l'entreprise a invité des centaines de développeurs à venir essayer les évolutions et à participer à des ateliers techniques pour découvrir les nouvelles API offertes avec Xcode 16 et les firmwares bêtas.

Quelle heure pour le keynote WWDC 24

L'événement d'aujourd'hui commence à 19 heures, heure de Paris, un horaire habituel qui correspond à 10 heures, heure locale en Californie. Comme souvent, nous avons plusieurs développeurs sur place qui nous donneront leur ressenti en direct.

Les points clés de la WWDC 2024 :

Apple AI

iOS 18

iPadOS 18

watchOS 11

macOS 15

VisionOS 2

Les nouveautés attendues au keynote Apple

iOS 18

Le plus important sera présenté sous la bannière « Apple Intelligence ». Il s'agit de la vision de l'IA de Tim Cook et sa bande. Mélangeant la technologie développée en interne et celle de partenaires comme OpenAI, l'IA d'Apple offrira des capacités insoupçonnées à Siri, enfin à même de réaliser des tâches complexes avec une voix naturelle, des options de productivité pour répondre plus vite, un résumé des notifications d'une journée, une recherche interactive dans Spotlight, des itinéraires personnalisés sur Plans, la reconnaissance mathématiques en direct dans les Notes, une transcription automatique des mémos vocaux, de la retouche précise d'images, programmer un message, et bien plus encore.



Ne vous attendez pas à ce que Siri génère des images ou des vidéos, ou à ce qu'il crée des chansons à l'aide de l'IA. Apple considère ce type d'outils comme des gadgets, ou du moins comme n'étant pas au cœur de ce qui rendra l'expérience de l'iPhone fondamentalement meilleure pour la majorité de ses utilisateurs.



Les fonctions d'IA seront d'ailleurs proposées en version bêta, même au grand public en bénéficier, vous devrez disposer d'un appareil plus récent, tel qu'un iPhone 15 Pro ou un Mac de génération M1 ou supérieure. Une partie des nouveautés IA seront lancés en 2025, d'après les dernières rumeurs.



Les utilisateurs peuvent aussi s'attendre à de nouvelles applications pour l'iPad, dont la calculette (enfin !), à des mises à jour logicielles pour l'Apple Watch, l'Apple TV, le Mac et le Vision Pro.

CarPlay 2024

Dans un communiqué de presse, l'entreprise a déjà révélé une série de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité pour CarPlay, le système d'affichage pour les voitures.

Les fonctions d'accessibilité qui arrivent sur CarPlay comprennent le contrôle vocal, les filtres de couleur et la reconnaissance sonore.

Avec la commande vocale, les utilisateurs peuvent naviguer dans CarPlay et contrôler les applications avec leur seule voix. Avec la reconnaissance sonore, les conducteurs ou les passagers sourds ou malentendants peuvent activer les alertes pour être informés des klaxons et des sirènes.

Des filtres de couleur et des textes en gras seront également introduits prochainement pour aider les personnes souffrant de déficiences visuelles. En revanche, il n'est toujours pas question du déploiement à grande échelle de « CarPlay nouvelle génération » annoncé lors de la conférence WWDC il y a deux ans !

Vision Pro

L'autre annonce attendue par les français, c'est la date de sortie du Vision Pro hors des USA. Selon nos informations, neuf pays sont dans les petits papiers d'Apple, dont la France et le Canada. Reste qu'Apple n'a encore rien officialisé. La WWDC 2024 est l'occasion parfaite, en espérant un prix sous les 4 000 euros TTC.

