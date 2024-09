iCloud s'offre une nouvelle interface dans iOS 18

Autre petite surprise, non évoquée lors du keynote de la WWDC 24, Apple a retravaillé la section iCloud du "Compte Apple", le nouveau nom de l'Apple ID.



Dans iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, iCloud s'offre une interface remaniée, plus clairet et dotée d'une fonction « Enregistré sur iCloud ».

Du mieux pour iCloud

La fonction « Enregistré sur iCloud » remplace la fonction « Apps utilisant iCloud » et permet d'avoir des informations plus précises d'un seul coup d'œil. Au lieu de simplement indiquer si iCloud est activé pour une application, vous pouvez voir l'espace de stockage occupé par Messages, le nombre de Photos dans iCloud, et bien plus encore.

Dans chaque section, vous obtiendrez des détails et des options pour gérer l'espace de stockage, dont la plupart étaient déjà disponibles auparavant. Si vous vous inquiétez que l'interface principale n'indique plus où va la majorité du stockage iCloud par type de fichier, le fait d'appuyer sur la barre de stockage permet d'afficher la répartition complète et la liste des applications qui occupent le plus de stockage.



Les abonnés à iCloud+ ont droit à une nouvelle icône « Édition abonné », semblable à celle qu'Apple utilise pour Apple News+ (que les français ne connaissent toujours pas). Les fonctionnalités iCloud+ peuvent être répertoriées et gérées dans la section iCloud+.



En outre, l'interface de suggestions « Recommandé pour vous » est également plus visible. Elle recommande notamment de supprimer les sauvegardes inactives, d'accéder plus rapidement aux sauvegardes iCloud, et, évidemment, de passer à un nouveau plan iCloud+. Apple n'oublie jamais de pousser ses offres payantes....



Une petite évolution parmi la pléthore de nouveautés d'iOS 18.