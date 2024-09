À chaque lancement de nouveau programme de bêta, il est toujours intéressant de regarder les petits détails qui se glissent dans l’interface. Dans iOS 18, on retrouve dans les réglages des iPhone et iPad, une modification de la manière qu’Apple désigne un compte. Sur iOS 17 et les versions antérieures, on peut apercevoir « Identifiant Apple », ce nom changement sur iOS 18 !

Il faut maintenant dire « Compte Apple »

Parmi les petits changements (presque invisible) apportés par iOS 18 et iPadOS 18, on retrouve le renommage de l’« Identifiant Apple » en « Compte Apple ». Ce changement marque une petite évolution dans la manière dont Apple met en avant les détails d’un compte d’utilisateur. Le nom « Compte Apple » n’est pas seulement limitée à iOS 18 et iPadOS 18, il est également adopté sur watchOS 11 et macOS Sequoia.

Bien que le terme « Compte Apple » soit désormais la norme, le nom « Apple ID » reste encore visible à certains endroits dans les réglages d’iOS 18, notamment sur la page de connexion à l’identifiant Apple sur le web. Apple prévoit que la transition complète vers « Compte Apple » sera achevée d’ici la publication officielle d’iOS 18.



« Identifiant Apple » était un terme familier pour les utilisateurs depuis plus de 15 ans. Ce changement marque la fin d’une ère et le début d’une nouvelle phase dans l’écosystème Apple. La décision de renommer l’identifiant a probablement été motivée par la volonté de rendre le terme plus intuitif et accessible pour tous les utilisateurs. En effet, « Compte Apple » est un terme plus clair et plus direct, qui reflète mieux sa fonction de gestion centralisée des services de la société. Nous l'avions évoquée parmi les rumeurs avant la WWDC.